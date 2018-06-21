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Минздрав поддержал запрет на продажу пива в пластиковой таре объемом больше 0,5 л

21 июнь 2018 (12:34)

УрБК, Москва, 21.06.2018. Министерство здравоохранения РФ поддержало законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в пластиковой таре объемом больше 0,5 л, который внесли в Госдуму в апреле 2018 года.

В ведомстве пояснили, что использование ПЭТ-тары снижает стоимость алкогольной продукции и делает ее доступнее для граждан.

«Использование пластиковой упаковки при производстве алкогольной продукции снижает ее стоимость, а значит, увеличивает степень доступности алкоголя для населения», ― цитируют представителя министерства «Известия».

В свою очередь Минфин подготовил отрицательный отзыв на законопроект. В ведомстве считают, что ограничение приведет к значительным расходам малых и средних пивоварен на переоборудование производства. В свою очередь это вызовет снижение акцизных поступлений, рост цен на продукцию и увеличение доли контрафакта.

Кроме того, запрет приведет к снижению загруженности на предприятиях по производству пластиковой тары, что вызовет массовые сокращения и увольнения граждан, считают в Минфине. С этим солидарно Минэкономразвития.

Напомним, сейчас производство, оборот и розничная продажа алкогольной продукции в пластиковой таре ограничена объемом 1,5 л, за исключением продукции, поставляемой на экспорт.

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