Новости дня
Минздрав поддержал запрет на продажу пива в пластиковой таре объемом больше 0,5 л
21 июнь 2018 (12:34)
УрБК, Москва, 21.06.2018. Министерство здравоохранения РФ поддержало законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в пластиковой таре объемом больше 0,5 л, который внесли в Госдуму в апреле 2018 года.
В ведомстве пояснили, что использование ПЭТ-тары снижает стоимость алкогольной продукции и делает ее доступнее для граждан.
«Использование пластиковой упаковки при производстве алкогольной продукции снижает ее стоимость, а значит, увеличивает степень доступности алкоголя для населения», ― цитируют представителя министерства «Известия».
В свою очередь Минфин подготовил отрицательный отзыв на законопроект. В ведомстве считают, что ограничение приведет к значительным расходам малых и средних пивоварен на переоборудование производства. В свою очередь это вызовет снижение акцизных поступлений, рост цен на продукцию и увеличение доли контрафакта.
Кроме того, запрет приведет к снижению загруженности на предприятиях по производству пластиковой тары, что вызовет массовые сокращения и увольнения граждан, считают в Минфине. С этим солидарно Минэкономразвития.
Напомним, сейчас производство, оборот и розничная продажа алкогольной продукции в пластиковой таре ограничена объемом 1,5 л, за исключением продукции, поставляемой на экспорт.
В ведомстве пояснили, что использование ПЭТ-тары снижает стоимость алкогольной продукции и делает ее доступнее для граждан.
«Использование пластиковой упаковки при производстве алкогольной продукции снижает ее стоимость, а значит, увеличивает степень доступности алкоголя для населения», ― цитируют представителя министерства «Известия».
В свою очередь Минфин подготовил отрицательный отзыв на законопроект. В ведомстве считают, что ограничение приведет к значительным расходам малых и средних пивоварен на переоборудование производства. В свою очередь это вызовет снижение акцизных поступлений, рост цен на продукцию и увеличение доли контрафакта.
Кроме того, запрет приведет к снижению загруженности на предприятиях по производству пластиковой тары, что вызовет массовые сокращения и увольнения граждан, считают в Минфине. С этим солидарно Минэкономразвития.
Напомним, сейчас производство, оборот и розничная продажа алкогольной продукции в пластиковой таре ограничена объемом 1,5 л, за исключением продукции, поставляемой на экспорт.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Госдуму РФ внесли законопроект о запрете производства и продажи алкоголя в ПЭТ-таре объемом более 0,5 л
- За девять месяцев на Среднем Урале изъяли из оборота 227 партий некачественного алкоголя
- С 1 июля в России запретили продавать пиво в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра
- С 2017 года производителям могут запретить выпускать продукцию в ПЭТ объемом более 1,5 литров
- Правительство планирует ввести ограничение на объем ПЭТ-тары для алкоголя