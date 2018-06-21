Кризис

За месяц реальные доходы россиян сократились на 9,3%

В мае 2018 года реальные располагаемые доходы населения сократились относительно апреля на 9,3%, следует из данных Росстата.



В годовом выражении показатель вырос на 0,3%. За январь-май 2018 года реальные располагаемые доходы россиян выросли на 3,2% относительно аналогичного периода прошлого года.



Для сравнения, в мае 2017 года показатель сократился на 4,4% в месячном выражении и на 0,5% в годовом. За пять месяцев 2017 года реальные располагаемые доходы россиян сократились на 3,3% относительно аналогичного периода 2016 года.

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