Кризис
За месяц реальные доходы россиян сократились на 9,3%
21 июнь 2018 (12:26)
В мае 2018 года реальные располагаемые доходы населения сократились относительно апреля на 9,3%, следует из данных Росстата.
В годовом выражении показатель вырос на 0,3%. За январь-май 2018 года реальные располагаемые доходы россиян выросли на 3,2% относительно аналогичного периода прошлого года.
Для сравнения, в мае 2017 года показатель сократился на 4,4% в месячном выражении и на 0,5% в годовом. За пять месяцев 2017 года реальные располагаемые доходы россиян сократились на 3,3% относительно аналогичного периода 2016 года.
В годовом выражении показатель вырос на 0,3%. За январь-май 2018 года реальные располагаемые доходы россиян выросли на 3,2% относительно аналогичного периода прошлого года.
Для сравнения, в мае 2017 года показатель сократился на 4,4% в месячном выражении и на 0,5% в годовом. За пять месяцев 2017 года реальные располагаемые доходы россиян сократились на 3,3% относительно аналогичного периода 2016 года.
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