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ММК и «АвтоВАЗ» обсудили вопросы сотрудничества и перспективы освоения новых видов сталей

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2018. На Магнитогорском металлургическом комбинате побывала с визитом делегация ПАО «АвтоВАЗ» во главе с президентом компании Ивом Каракатзанисом. Стороны обсудили вопросы текущего сотрудничества и перспективы освоения новых видов сталей для автопрома, сообщает пресс-служба ММК.



Это первая рабочая поездка в Магнитку Ива Каракатзаниса, назначенного руководителем ведущей российской автомобилестроительной корпорации в начале июня. «АвтоВАЗ» является одним из крупнейших партнеров ММК: в 2017 году комбинат поставил компании более 293 тыс. т металлопродукции при общих поставках в адрес автопрома за этот же период 528 тыс. т.



В ходе визита состоялась встреча Ива Каракатзаниса с председателем совета директоров ПАО «ММК» Виктором Рашниковым, на которой в числе прочего обсуждалось развитие комбината как поставщика современных марок сталей, необходимых автомобильной индустрии, а также взаимодействие с инжиниринговыми службами ПАО «АвтоВАЗ» для освоения новых видов сталей для удовлетворения потребностей автоконцерна.



Гости побывали на промплощадке ПАО «ММК», в том числе в листопрокатном цехе № 11, где расположен новейший комплекс холодной прокатки, предназначенный для выпуска высококачественного автолиста. Делегация крупнейшего партнера Магнитки в автомобилестроительной отрасли ознакомилась с условиями, в которых производится современный автолист: в частности, для новейших моделей ПАО «АвтоВАЗ» — LadaVesta и Lada Xray.



«С освоением сортамента нового комплекса холодной прокатки ЛПЦ-11 возможности ММК по производству высококачественного проката для автопроизводителей значительно расширились. Запуск комплекса позволил создать достойную конкуренцию отечественным и иностранным производителям металлопроката. В результате сегодня ПАО «ММК» занимает ведущие позиции в российской металлургии по поставкам металлопродукции для нужд автомобильной отрасли», — рассказали в пресс-службе.

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