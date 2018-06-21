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В Верхней Пышме ЖСК «Уралевростиль» уличен в нецелевом расходовании 6,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2018. В Верхней Пышме жилищно-строительный кооператив (ЖСК) «Уралевростиль» израсходовал 6,7 млн рублей членов кооператива на цели, не связанные со строительством жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.



Инспекторы надзорного органа провели проверку соблюдения законодательства в деятельности ЖСК в мае 2018 года. Кооператив занимается привлечением средств для строительства многоквартирного жилого дома в районе пересечения улиц А. Козицына и Октябрьской в Верхней Пышме.



Согласно проведенному анализу, основными статьями затрат ЖСК являются оплата по договору подряда застройщику объекта ООО «СК Уралевростиль», а также вознаграждение агенту ООО «Элитный дом». При этом на оплату услуг «Элитного дома» пришлось около четверти израсходованных средств.



По заключению инспекторов, это свидетельствует о несоразмерно высоких затратах, не связанных со строительством жилого дома. В довершение сотрудникам надзорного ведомства не предоставили документацию, на основании которой проводилась оплата.



«Также кооперативом не представлен ряд документов, позволяющих определить соответствие произведенных затрат целям обеспечения строительства жилого дома, в частности первичная учетная документация по учету работ в капитальном строительстве (акты формы КС-2, КС-3, КС-6а) и иные документы, подтверждающие расходование денежных средств на цели строительства объекта (счета, счета-фактуры, оборотно-сальдовые ведомости по счетам и карточки аналитического учета, отражающие затраты)», ― сообщили в департаменте Госжилстройнадзора.



По итогам проверки инспекторы надзорного ведомства заключили, что ЖСК «Уралевростиль» нарушило требования части 3 статьи 110 Жилищного кодекса РФ, и выдали кооперативу предписание с требованием устранить нарушения. Кроме того, материалы направлены в правоохранительные органы для проверки на наличие признаков мошенничества, растраты и превышения полномочий в действиях руководства ЖСК «Уралевростиль».

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