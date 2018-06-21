Новости дня

В Свердловской области оценили качество управления муниципальными финансами по итогам 2017 года

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2018. Министерство финансов Свердловской области проанализировало и оценило качество управления муниципальными финансами по итогам 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Оценка лучших практик управления муниципальными финансами проведена по показателям пяти направлений: бюджетное планирование, исполнение бюджета, управление долговыми обязательствами, оказание муниципальных услуг, прозрачность бюджетного процесса. По результатам оценки направлений определена комплексная оценка качества для каждого муниципального образования.



В соответствии с полученными результатами I степень качества присвоена четырем муниципальным образованиям (по итогам 2016 года — 11 МО), II степень получили 59 МО (по итогам 2016 года — 49 МО), III степень — 10 МО (по итогам 2016 года — 13 МО).



HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: