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В Свердловской области оценили качество управления муниципальными финансами по итогам 2017 года
21 июнь 2018 (11:10)
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2018. Министерство финансов Свердловской области проанализировало и оценило качество управления муниципальными финансами по итогам 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Оценка лучших практик управления муниципальными финансами проведена по показателям пяти направлений: бюджетное планирование, исполнение бюджета, управление долговыми обязательствами, оказание муниципальных услуг, прозрачность бюджетного процесса. По результатам оценки направлений определена комплексная оценка качества для каждого муниципального образования.
В соответствии с полученными результатами I степень качества присвоена четырем муниципальным образованиям (по итогам 2016 года — 11 МО), II степень получили 59 МО (по итогам 2016 года — 49 МО), III степень — 10 МО (по итогам 2016 года — 13 МО).
Оценка лучших практик управления муниципальными финансами проведена по показателям пяти направлений: бюджетное планирование, исполнение бюджета, управление долговыми обязательствами, оказание муниципальных услуг, прозрачность бюджетного процесса. По результатам оценки направлений определена комплексная оценка качества для каждого муниципального образования.
В соответствии с полученными результатами I степень качества присвоена четырем муниципальным образованиям (по итогам 2016 года — 11 МО), II степень получили 59 МО (по итогам 2016 года — 49 МО), III степень — 10 МО (по итогам 2016 года — 13 МО).
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