Новую телебашню в Екатеринбурге построит петербургская компания «Петроавиамонтаж»

Изображение из проектной документации

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2018. В Екатеринбурге завершился конкурс на строительство радиотелевизионной передающей станции на Уралмаше. Победителем признана петербургская компания ЗАО «Петроавиамонтаж».По данным сайта госзакупок, заказчик — ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) — заключит с подрядчиком договор на сумму, соответствующую начальной (максимальной) цене договора, — 494 млн 243,2 тыс. руб. Финансирование будет обеспечено за счет собственных средств РТРС.В конкурсе также участвовала московская компания ООО «Высотник-Радиострой», которая предложила выполнить работы за 494,2 млн руб. Однако ее заявку признали не соответствующей требованиям: компания имеет право участвовать в конкурсах, где размер обязательств не превышает 60 млн руб.Сейчас РТСР проводит открытый конкурс на строительство административно-технического здания передающей станции. Начальная (максимальная) цена в рамках открытого конкурса составляет 154 млн 985,316 тыс. руб. Здание должно быть построено к 21 декабря 2019 года. Определить подрядчика заказчик намерен 9 июля 2018 года.Напомним, тендер на строительство новой телебашни РТРС объявила в конце мая 2018 года. Высота новой телебашни, которую планируют разместить на проспекте Космонавтов, составит 236 метров. Предполагается, что станция будет передавать 20 общефедеральных телепрограмм и три радиопрограммы. Срок сдачи объекта — 21 декабря 2020 года, но возможно досрочное завершение работ.При этом в марте 2018 года в Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню в центре города. Власти заявляли, что она не пригодна для трансляции телесигнала и что вместо нее нужно строить новую.