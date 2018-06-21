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Заявочный комитет ЭКСПО-2025 возглавит вице-президент фонда «Сколково»

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2018. Заявочный комитет ЭКСПО-2025 возглавит вице-президент фонда «Сколково» Александр Чернов. Он сменит на этом посту Светлану Сагайдак, которая будет курировать проект в должности заместителя председателя оргкомитета по поддержке выдвижения Екатеринбурга в качестве города-кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки, сообщает пресс-службе АНО «Заявочный комитет ЭКСПО-2025».



Отметим, что в состав оргкомитета ЭКСПО-2025 входят министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



Напомним, 22 мая 2017 года правительство РФ официально выдвинуло Екатеринбург в качестве кандидата на право проведения всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. Тема российской заявки: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений». Конкурентами Екатеринбурга являются Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).



Три страны будут продолжать продвигать свои проекты вплоть до 164-й Генеральной Ассамблеи МБВ в ноябре 2018 года, на которой пройдет финальное голосование.

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