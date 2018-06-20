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Нижнетагильская птицефабрика получила отсрочку выплаты 22 млн рублей ущерба почве
20 июнь 2018 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2018. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление ООО «Нижнетагильская птицефабрика» и предоставил отсрочку на два месяца для исполнения судебного решения о взыскании 22 млн 035 тыс. руб. ущерба почвам, сообщает департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу.
Напомним, в ноябре 2017 года ведомство пыталось взыскать указанную сумму с птицефабрики в Арбитражном суде Свердловской области, однако тот отказал надзорному органу в удовлетворении требований и потребовал компенсировать птицефабрике 50 тыс. руб. юридических издержек.
Тогда департамент Росприроднадзора по УрФО подал апелляцию в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. Заседание прошло в апреле 2018 года. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Свердловской области и удовлетворил требования Росприроднадзора.
После этого Нижнетагильская птицефабрика обжаловала решение суда в апелляционной инстанции. Следующее заседание пройдет 6 августа 2018 года в Арбитражном суде Уральского округа. С подачей кассационной жалобы и связана просьба предприятия об отсрочке.
Напомним, в ноябре 2017 года ведомство пыталось взыскать указанную сумму с птицефабрики в Арбитражном суде Свердловской области, однако тот отказал надзорному органу в удовлетворении требований и потребовал компенсировать птицефабрике 50 тыс. руб. юридических издержек.
Тогда департамент Росприроднадзора по УрФО подал апелляцию в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. Заседание прошло в апреле 2018 года. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Свердловской области и удовлетворил требования Росприроднадзора.
После этого Нижнетагильская птицефабрика обжаловала решение суда в апелляционной инстанции. Следующее заседание пройдет 6 августа 2018 года в Арбитражном суде Уральского округа. С подачей кассационной жалобы и связана просьба предприятия об отсрочке.
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