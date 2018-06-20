Кризис

Минфин РФ оценивает ускорение инфляции из-за повышения НДС в 1-1,5 п.п.

Минфин РФ оценивает ускорение инфляции от роста НДС в 1-1,5 процентного пункта (п.п.). Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.



Госдума 3 июля 2018 года рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении ставки НДС с нынешних 18% до 20%. При этом в законопроекте предусмотрено сохранение всех действующих льготных ставок по НДС, а также права автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, уплаченные при приобретении товаров, работ и услуг, даже если они приобретались за счет бюджетных субсидий или бюджетных инвестиций.



«Вопрос — будет ли оказано влияние на инфляцию? Да, будет. Потому что НДС — косвенный налог, безусловно, произойдет изменение цен. Будет ли это ключевое изменение тех параметров инфляции, которые мы планировали на предстоящие периоды? Нет, не произойдет. По нашим оценкам, вклад изменения двух процентов НДС оценивается от 1 до 1,5 процентных пунктов инфляции», — сказал он, выступая в Совете Федерации.



Напомним, по оценке Минфина, инфляция в 2018 году составит около 3%, в 2019 году — около 4-4,5%.

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