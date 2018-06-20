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В Талице предприниматель оштрафован на 600 тыс. рублей за попытку дать взятку
20 июнь 2018 (17:45)
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2018. Талицкий районный суд Свердловской области приговорил к штрафу в размере 600 тыс. руб. предпринимателя, который признан виновным по части 3 статьи 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки».
Как установлено в суде, в начале 2018 года подсудимый перевозил на двух грузовиках почти 150 бревен. Сопроводительные документы на пиломатериалы были оформлены с нарушением. По этой причине предпринимателя остановили сотрудники полиции. Затем подсудимого отправили в отдел, где в отношении него оперуполномоченный начал составлять материалы о привлечении бизнесмена к административной ответственности.
Не желая быть привлеченным к наказанию, предприниматель настойчиво предложил сотруднику полиции взятку в размере 20 тысяч рублей. Однако страж порядка от незаконного вознаграждения отказался и сообщил о факте покушения на дачу взятки в дежурную часть», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного управления СК России по Свердловской области.
Уточняется, что штраф назначен в размере 30-кратной суммы взятки. Приговор суда вступил в законную силу.
Как установлено в суде, в начале 2018 года подсудимый перевозил на двух грузовиках почти 150 бревен. Сопроводительные документы на пиломатериалы были оформлены с нарушением. По этой причине предпринимателя остановили сотрудники полиции. Затем подсудимого отправили в отдел, где в отношении него оперуполномоченный начал составлять материалы о привлечении бизнесмена к административной ответственности.
Не желая быть привлеченным к наказанию, предприниматель настойчиво предложил сотруднику полиции взятку в размере 20 тысяч рублей. Однако страж порядка от незаконного вознаграждения отказался и сообщил о факте покушения на дачу взятки в дежурную часть», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного управления СК России по Свердловской области.
Уточняется, что штраф назначен в размере 30-кратной суммы взятки. Приговор суда вступил в законную силу.
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