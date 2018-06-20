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Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 3,6%

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2018. На 18 июня 2018 года средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, составила 68 тыс. 374 руб. Показатель вырос за неделю на 0,2%, сообщает Уральская палата недвижимости (УПН).



При этом рост средней цены наблюдается уже на протяжении месяца (0,5%). По мнению аналитиков УПН, такой рост объясняется сокращением разрыва между первичным и вторичным рынками жилья в последнее время.



Количественные показатели рынка вторичного жилья, наоборот, продолжают снижаться: сейчас выставляется на продажу около 8 тыс. 600 квартир, что на 3,6% меньше, чем месяц назад, или на 5,9% меньше предложения перед новогодними праздниками (9 тыс. 150 объектов).



Прежним остается количество комнат и объектов в пригороде Екатеринбурга. В базе данных УПН выставляется почти 1 700 комнат в коммунальных квартирах. В городах-спутниках (Арамили, Березовском, Верхней Пышме и Среднеуральске) продается еще 750 квартир. Роста объемов рынка в ближайшее время не ожидается. При сохранении уровня активности покупателей сроки экспозиции объектов снизились с четырех до 3,5 месяцев.



В центре Екатеринбурга вторичное жилье выросло в цене на 0,7% за месяц, до 97 тыс. 353 руб. за кв. м. В приближенных к центру районах средняя цена квадратного метра увеличилась на 0,4% и теперь составляет 73 тыс. 849 руб. Во втором и третьем поясах рост составил 0,1% за четыре недели. Средняя цена объектов второго пояса достигает 61 тыс. 999 руб. за кв. м. Цена квадратного метра для третьего пояса составляет 56 тыс. 896 руб. в среднем. Подешевели только объекты четвертого ценового пояса. Здесь стоимость жилья стала меньше на 2% и достигла отметки 47 тыс. 340 руб. за кв. м.

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