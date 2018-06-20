Цемент истины

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области предложило разработать и внедрить в регионе систему борьбы с контрафактной продукцией на строительном рынке. Для этого в ведомстве предлагают маркировать продукцию местных производителей знаком «Сделано на Урале», который будет подтверждать подлинность происхождения товаров и легальность цепочки поставки. Участники рынка считают, что в борьбе с контрафактом и фальсификатом все средства полезны, однако сомневаются, что явление можно пресечь полностью.Инициативу регионального минстроя обсудили на заседании проектного комитета под председательством первого вице-губернатора Алексея Орлова. Реализовать систему борьбы с контрафактом планируется с помощью IT-решений: QR-кодов, блокчейна, мобильного приложения, рассказал министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.«Главная функция регионального знака — максимально затруднить возможность сбыта контрафакта на территории области за счет проверки товара перед и во время осуществления покупки. Ожидается, что это позволит увеличить объемы производства и продаж легальной продукции. Участие в системе производителей стройматериалов будет добровольным и носить заявительный характер», ― поясняют в региональном департаменте информполитики.Судя по всему, система предполагает маркировку местной продукции региональным знаком качества и QR-кодом, по которому потребители смогут подтвердить подлинность товара с помощью специального приложения. По словам Михаила Волкова, производители уже выражают готовность участвовать в таком проекте.Наибольшая доля контрафакта и фальсификата на данный момент присутствует на розничном рынке стройматериалов, рассказал директор Союза предприятий стройиндустрии Свердловской области Юрий Чумерин.«Трудно определить долю фальсификата, но мы для себя определили, по каким категориям он в основном идет: кабели и провода, цемент. Есть такие компании, которые изготавливают цементные мешки всех заводов страны, другие туда насыпают непонятно что ― 40-50% цемента, остальное песок. Ценник на 30 руб. дешевле, но граждане «клюют». Огнезащитную изоляцию конструкций тоже подделывают. Эта огнезащита должна сдерживать открытое пламя 1,5 часа, а когда проверяем фальсификаторов ― там 30-40 минут всего. Поэтому здания при пожарах и падают», ― рассказал Ю. Чумерин.По его словам, в борьбе с некачественными стройматериалами любые средства хороши. Так, в настоящее время в регионе действует саморегулируемая организация производителей качественных материалов, в которую входят 50 предприятий. И ни одно из них до сих пор не было уличено в поставках некачественной продукции.«У нас есть СРО производителей качественных материалов. Примерно 50 предприятий из 120 имеют сертификат категории качества продукции. Кроме того, они получают свидетельства экологически чистых материалов. Вот эти 50 заводов собрали компенсационный фонд: если кого-то ловят на фальсификате, то его используют для выплат заказчику по решению суда. Но у нас ни одной выплаты из этого фонда не было, потому что не было фальсификата. Фальсификат несут со стороны, в гаражах и сараях делают», ― пояснил директор Союза предприятий стройиндустрии Свердловской области.Вселяет надежду и предложение Минпромторга РФ создать реестр компетентных предприятий, в который будут включены производители качественных стройматериалов. Но даже при его внедрении стопроцентная победа над фальсификатом вряд ли возможна, считает Юрий Чумерин.Однако пока инициатива минстроя Свердловской области находится только в стадии проекта. Как уточнили УрБК в департаменте информационной политики региона, на данный момент неизвестно, в какую сумму обойдется создание и внедрение системы. Кроме того, неясно, будет ли он реализован на основе государственно-частного партнерства или исключительно за счет бюджетных средств.