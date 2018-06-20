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Депутата на Камчатке вызвали в суд за передвижение на коне
20 июнь 2018 (16:51)
В Камчатском крае депутата регионального Заксобрания Михаила Пучковского вызвали в суд из-за передвижения по городу на коне, сообщает «Газета.Ru».
Народный избранник прибыл на сессию верхом на мерине по кличке Ракета в сопровождении двух наездниц.
Теперь Пучковского обвиняют в административном правонарушении по статье 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
По словам депутата, полицейский передал ему повестку со словами «теперь мы вами серьезно займемся». Пучковский предположил, что это связано с его участием в первомайской демонстрации.
Также он отметил, что не сможет явиться в участок, поскольку в повестке указана дата 26 июня 2017 года.
«То есть не сейчас, а год назад. Вернуться в прошлое я, естественно, не смогу», — заверил он.
Как заявил Пучковский, его акция направлена против высоких цен на бензин в Камчатском крае, из-за чего, по его мнению, многим жителям машины скоро станут не по карману.
Народный избранник прибыл на сессию верхом на мерине по кличке Ракета в сопровождении двух наездниц.
Теперь Пучковского обвиняют в административном правонарушении по статье 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
По словам депутата, полицейский передал ему повестку со словами «теперь мы вами серьезно займемся». Пучковский предположил, что это связано с его участием в первомайской демонстрации.
Также он отметил, что не сможет явиться в участок, поскольку в повестке указана дата 26 июня 2017 года.
«То есть не сейчас, а год назад. Вернуться в прошлое я, естественно, не смогу», — заверил он.
Как заявил Пучковский, его акция направлена против высоких цен на бензин в Камчатском крае, из-за чего, по его мнению, многим жителям машины скоро станут не по карману.
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