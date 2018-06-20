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Путин не следил за игрой сборной России против египтян

Президент России Владимир Путин не следил за трансляцией матча национальной сборной против команды Египта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.



«Он [президент] отреагировал, как и вся наша страна, весьма позитивно — это очень дорогая для всех нас победа», — сказал представитель Кремля, добавив, что президент «тоже был рад».



Песков уточнил, что Путин не смотрел матч из-за рабочей поездки в Минск: в момент игры он возвращался на самолете в Москву. «Как только [президент] спустился с трапа, ему сразу доложили результаты этого матча», — пояснил он.



15 июня Песков рассказал, что глава государства остался доволен игрой российской сборной в стартовом матче чемпионата мира по футболу против сборной Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счетом 5:0.

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