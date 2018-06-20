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Fiat отзывает в России 250 автомобилей Freemont из-за вероятности короткого замыкания
20 июнь 2018 (16:29)
УрБК, Москва, 20.06.2018. ООО «ЭфСиЭй РУС», являющееся официальным представителем Fiat на российском рынке, проинформировало об отзыве 246 автомобилей марки FIAT Freemont. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
Причиной отзыва транспортных средств является небольшая вероятность короткого замыкания с последующим прерыванием передачи данных от шин при активном Cruise Control и скорости автомобиля ниже установленной. При этом в программном обеспечении контрольного модуля двигателя может остаться запрос на ускорение, что может привести к сохранению текущей скорости или ускорению автомобиля.
На транспортных средствах будет произведена проверка и, при необходимости, обновление программного обеспечения контрольного модуля двигателя. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Причиной отзыва транспортных средств является небольшая вероятность короткого замыкания с последующим прерыванием передачи данных от шин при активном Cruise Control и скорости автомобиля ниже установленной. При этом в программном обеспечении контрольного модуля двигателя может остаться запрос на ускорение, что может привести к сохранению текущей скорости или ускорению автомобиля.
На транспортных средствах будет произведена проверка и, при необходимости, обновление программного обеспечения контрольного модуля двигателя. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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