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Fiat отзывает в России 250 автомобилей Freemont из-за вероятности короткого замыкания

УрБК, Москва, 20.06.2018. ООО «ЭфСиЭй РУС», являющееся официальным представителем Fiat на российском рынке, проинформировало об отзыве 246 автомобилей марки FIAT Freemont. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.



Причиной отзыва транспортных средств является небольшая вероятность короткого замыкания с последующим прерыванием передачи данных от шин при активном Cruise Control и скорости автомобиля ниже установленной. При этом в программном обеспечении контрольного модуля двигателя может остаться запрос на ускорение, что может привести к сохранению текущей скорости или ускорению автомобиля.



На транспортных средствах будет произведена проверка и, при необходимости, обновление программного обеспечения контрольного модуля двигателя. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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