Дайджест
Как правильно заказать профессиональный портрет
20 июнь 2018 (16:13)
Профессиональный, корпоративный портрет — важнейший элемент персонального брендинга. В соцсетях, на корпоративном сайте, на личном сайте портрет есть основа для дальнейшей коммуникации.
Качество портрета — критический параметр. Конечно, можно навставлять фотографий со смартфона, найти случайную фотографию с какого-нибудь мероприятия, но ключевое слово «навставлять» и будет определять дальнейшую коммуникацию. Фотография — вложение в себя. Это не менее важно, чем обучение, курсы повышения квалификации. Любовно отсканированный диплом или сертификат только оттенят отвратительную фотографию, создав в голове потенциального клиента неразбериху.
Портрет должен быть еще и актуальным. Инстаграм и прочие соцсети предлагают нам жить в онлайн, люди генерируют свои образы постоянно. Нас приучают к тому, что в сети всегда можно найти фотографию человека здесь и сейчас. Актуальная фотография есть стандарт общения. Снять один раз портрет и использовать его 10 лет, так жить нельзя. Период фотографирования — раз в год как минимум, это красиво-студийно-портретно, плюс какое-то количество фотографий с мероприятий и из личной жизни.
Главное в профессиональном портрете — работа со стереотипом. Если нужен портрет юриста — вот сразу должно быть понятно, что это юрист-юрист. Потом — что юрист-юрист успешный и хороший. Портрет должен продать, примерно обозначив гонорар. Если психотерапевт — то потенциальный клиент должен испытывать непреодолимое желание улечься на кушетку и рассказать о своих фобиях прямо портрету. Фотография старшего партнера или руководителя — должно быть видно (именно видно), кто в доме хозяин, изображение обязано внушать шок, трепет и всё то, что смоделировано заранее.
У людей есть стереотипы, как должен выглядеть представитель той или иной профессии, какие атрибуты должны быть у специалистов, стоящих на разных ступенях иерархической лестницы. Основываясь на стереотипах восприятия, портрет должен донести индивидуальную профессиональную историю. Собственно, портрет, должность, ФИО и телефон — на этом точка. Лишние слова и предложения, абзацы с перечислением профессиональных успехов, оконченных курсов, реализованных проектов и полученных сертификатов, всё это лишь то, что не донесла визуальная история.
Портрет — инвестиция. Инвестиция в себя, в свой профессиональный успех. Только так и надо понимать, при утверждении стоимости проекта исходить именно из данного посыла. Как только придет осознание того, что портрет — важнейшая инвестиция в личный брендинг, сразу с груди отпадет жаба, которая настоятельно рекомендует не тратить деньги на какие-то там непонятные фотки.
Имеет смысл делать фотографии пакетом. Хороший фотограф, продюсер и стилист помогут, сориентируют. Примерно же, исходя из актуальных медийный потребностей, можно сформировать следующее техническое задание.
1. «Официальный парадный». Галстук, костюм, строгий деловой костюм для дамы. Никакой нарочитой демонстрации дорогих аксессуаров (часы, украшения), все стильно и сдержанно. Содержание, тон портрета задает личность, а не окружающие её и находящиеся на ней предметы роскоши и статуса. Парадный портрет должен показывать значимость и масштаб личности, при этом фокусируясь на каких-то очень личных особенностях. На незнакомых людей он, портрет, должен производить «вау»-эффект, а знакомые должны поднимать героя на ступеньку выше в своей внутренней классификации по рангам и завидовать. Лучшая реакция, когда знакомый, увидев портрет, скажет: «Да, круто, мне тоже надо так сфотографироваться!»
2. «Официальный рабочий». Смысл портрета — потенциальный контрагент или клиент должен получить образ человека, находящегося в процессе переговоров, обсуждения важнейших вопросов. Тут уже в ход идут заинтересованность, коммуникативность: «Да, с этим человеком можно договориться».
3. «Официальный на рабочем месте». «Проходи, садись, начинаем работу!» — вот что говорит этот портрет. Тут уже портретируемый вписывается в свою же рабочую обстановку, за пять минут до начала совместной работы.
4. «Неофициальный рабочий». Через два часа — работа идет, настало время кофе-брейка, работа обсуждается неофициально, установлен эмоциональный контакт. Человек раскрывается как профессионал через эмоции, связанные с получением удовлетворения не только от поступления денег на его расчетный счет, но и от самого процесса работы, решения задач. Адреналин, вовлеченность, горящие глаза. «Поддоны — это жизненно важно, вы же меня понимаете!»
5. «Эксперт». Настоящий специалист всегда может поделиться своим пониманием ситуации и процессов с окружающим миром. К нему могут обратится СМИ, он может сам выкатить комментарий на странице в ФБ. Тут доминируют знания, опыт, умение рассуждать и убедить. Должность и позиция — вторичны, статус именно в этот раз изящно и ненавязчиво подчёркивается ранее приглушенными и теперь выпущенными на свободу атрибутами (часы, смартфон с прямой линией с космосом). Таких фотографий должно быть несколько — нельзя «светиться» везде с одной, приедается мгновенно.
6. «Личная фотография». Визуальный аналог известной байки о том, что работника приглашали за стол и смотрели, как он ест. Хорошо ест — хорошо работает. Так и тут. Всех заинтересует, что из себя представляет человек в быту. И потому, «личная фотография» должна сразу проложить мостик от корпоративных отношений в личные. Уже потом пойдут инстаграмы, размытые полароиды. Переход от бизнеса в личное обязан быть качественным, студийным.
В итоге, учитывая на каждую позицию два варианта образа, получается 15-20 фотографий, каждая из которых рассказывает одну историю, но с разных позиций.
Из важного. Делается «парадное фото» в одном образе на темном бархатном фоне и за рабочем столом из красного дерева. Фотоаппарат строчил как пулемет, но на выходе будет ОДНА фотография (максимум, две, нет, одна, но обременённая тяготами выбора). Личные проблемы — тут улыбка лучше, тут глаз хорошо получился, тут ухо выглянуло мало кого трогают. Для посторонних зрителей сие есть одна фотография. Выдача на файлообменнике 30-50 схожих фотографий по фону, одежде и сюжету бессмысленна, никому не интересны и не значимы микроскопические отличия по положению глаз, рук. Если фотограф хороший, он сам отберет фотографию и порекомендует. Если настаивать на своем варианте, фотограф, конечно, согласится. Но потом, статистически, окажется что фото, отобранное фотографом, «стреляет», а другое — нет.
Примерно та же ситуация и с локацией — все фотографии из одной локации будут восприниматься как одна. Необходимо менять интерьер и фон, вписывая их в бизнес-историю человека. Этим и опасны серийные бюджетные съемки, когда в рамках одного интерьера в течении часа создаются одинаковые «бизнес-портреты» для совершенно разных людей. Индивидуальность мгновенно сжигается заезженным бэкграундом, который раз за разом повторяется в ленте пользователя, «замыливая» восприятие. Аксиома: «Один образ, одна локация — один снимок».
Еще, важное. Если часть имиджа — постоянные очки, надо иметь ввиду следующее. Портрет без очков — на нем другой человек. Изменится выражение лица, глаза будут чужие. Очки концертируют внимание на глазах, являются важнейшим акцентом. Потому, категорически должны отсутствовать посторонние блики и эффекты. Игривые блики, отражения присущи жанровому и арт-фото. Для бизнес-портрета главная задача очков — не «убить» глаза, не потерять искру. Работа с очками несколько повышает трудоемкость проекта. Обычно фотографов учат следующим образом: угол падения равен углу отражения, потому надо снимать с такого ракурса, чтобы блики от осветительного оборудования не попадали в объектив. То, что при этом ракурс может оказаться не самым удачным для портретируемого, в массе не учитывается. Грубо, удачный снимок превращается в заложника мастерства работы фотографа по геометрии отражений, а не по работе с личностью. Потому, фотограф должен всегда сначала заниматься личностью, и только потом — светом, что трудно для неподготовленных. Следует учесть, что очки — отдельный элемент манипуляции восприятием аудитории со своей специфической визуальной историей.
Для хорошего портрета нужна команда. Фотограф, продюсер, стилист, визажист, ассистент фотографа, пост-продакшн. Будет неплохо, если команда предложит пре-визуализацию. Совершенно необходим хороший фотосвет для выездных съемок. Портретируемый должен быть готов к тратам и финансовым, и временным: могут понадобиться предварительная беседа с фотографом, ревизия одежды со стилистом, шоппинг. Фотосъёмка в итоге может (и должна) растянутся на пару дней. В прайс войдут аренда студии (даже если она в собственности фотографа — не имеет значения) и услуги вспомогательные (транспорт).
Повторюсь, хороший портрет — инвестиция в себя, в свой персональный бренд. Себя любимого надо уважать. Ровно, как и тех, кто столкнется с портретом в презентационных материалах, в соцсетях и СМИ, и кто должен нести деньги после этого столкновения.
Источник: PhotoEkb.ru
Качество портрета — критический параметр. Конечно, можно навставлять фотографий со смартфона, найти случайную фотографию с какого-нибудь мероприятия, но ключевое слово «навставлять» и будет определять дальнейшую коммуникацию. Фотография — вложение в себя. Это не менее важно, чем обучение, курсы повышения квалификации. Любовно отсканированный диплом или сертификат только оттенят отвратительную фотографию, создав в голове потенциального клиента неразбериху.
Портрет должен быть еще и актуальным. Инстаграм и прочие соцсети предлагают нам жить в онлайн, люди генерируют свои образы постоянно. Нас приучают к тому, что в сети всегда можно найти фотографию человека здесь и сейчас. Актуальная фотография есть стандарт общения. Снять один раз портрет и использовать его 10 лет, так жить нельзя. Период фотографирования — раз в год как минимум, это красиво-студийно-портретно, плюс какое-то количество фотографий с мероприятий и из личной жизни.
Главное в профессиональном портрете — работа со стереотипом. Если нужен портрет юриста — вот сразу должно быть понятно, что это юрист-юрист. Потом — что юрист-юрист успешный и хороший. Портрет должен продать, примерно обозначив гонорар. Если психотерапевт — то потенциальный клиент должен испытывать непреодолимое желание улечься на кушетку и рассказать о своих фобиях прямо портрету. Фотография старшего партнера или руководителя — должно быть видно (именно видно), кто в доме хозяин, изображение обязано внушать шок, трепет и всё то, что смоделировано заранее.
У людей есть стереотипы, как должен выглядеть представитель той или иной профессии, какие атрибуты должны быть у специалистов, стоящих на разных ступенях иерархической лестницы. Основываясь на стереотипах восприятия, портрет должен донести индивидуальную профессиональную историю. Собственно, портрет, должность, ФИО и телефон — на этом точка. Лишние слова и предложения, абзацы с перечислением профессиональных успехов, оконченных курсов, реализованных проектов и полученных сертификатов, всё это лишь то, что не донесла визуальная история.
Портрет — инвестиция. Инвестиция в себя, в свой профессиональный успех. Только так и надо понимать, при утверждении стоимости проекта исходить именно из данного посыла. Как только придет осознание того, что портрет — важнейшая инвестиция в личный брендинг, сразу с груди отпадет жаба, которая настоятельно рекомендует не тратить деньги на какие-то там непонятные фотки.
Имеет смысл делать фотографии пакетом. Хороший фотограф, продюсер и стилист помогут, сориентируют. Примерно же, исходя из актуальных медийный потребностей, можно сформировать следующее техническое задание.
1. «Официальный парадный». Галстук, костюм, строгий деловой костюм для дамы. Никакой нарочитой демонстрации дорогих аксессуаров (часы, украшения), все стильно и сдержанно. Содержание, тон портрета задает личность, а не окружающие её и находящиеся на ней предметы роскоши и статуса. Парадный портрет должен показывать значимость и масштаб личности, при этом фокусируясь на каких-то очень личных особенностях. На незнакомых людей он, портрет, должен производить «вау»-эффект, а знакомые должны поднимать героя на ступеньку выше в своей внутренней классификации по рангам и завидовать. Лучшая реакция, когда знакомый, увидев портрет, скажет: «Да, круто, мне тоже надо так сфотографироваться!»
2. «Официальный рабочий». Смысл портрета — потенциальный контрагент или клиент должен получить образ человека, находящегося в процессе переговоров, обсуждения важнейших вопросов. Тут уже в ход идут заинтересованность, коммуникативность: «Да, с этим человеком можно договориться».
3. «Официальный на рабочем месте». «Проходи, садись, начинаем работу!» — вот что говорит этот портрет. Тут уже портретируемый вписывается в свою же рабочую обстановку, за пять минут до начала совместной работы.
4. «Неофициальный рабочий». Через два часа — работа идет, настало время кофе-брейка, работа обсуждается неофициально, установлен эмоциональный контакт. Человек раскрывается как профессионал через эмоции, связанные с получением удовлетворения не только от поступления денег на его расчетный счет, но и от самого процесса работы, решения задач. Адреналин, вовлеченность, горящие глаза. «Поддоны — это жизненно важно, вы же меня понимаете!»
5. «Эксперт». Настоящий специалист всегда может поделиться своим пониманием ситуации и процессов с окружающим миром. К нему могут обратится СМИ, он может сам выкатить комментарий на странице в ФБ. Тут доминируют знания, опыт, умение рассуждать и убедить. Должность и позиция — вторичны, статус именно в этот раз изящно и ненавязчиво подчёркивается ранее приглушенными и теперь выпущенными на свободу атрибутами (часы, смартфон с прямой линией с космосом). Таких фотографий должно быть несколько — нельзя «светиться» везде с одной, приедается мгновенно.
6. «Личная фотография». Визуальный аналог известной байки о том, что работника приглашали за стол и смотрели, как он ест. Хорошо ест — хорошо работает. Так и тут. Всех заинтересует, что из себя представляет человек в быту. И потому, «личная фотография» должна сразу проложить мостик от корпоративных отношений в личные. Уже потом пойдут инстаграмы, размытые полароиды. Переход от бизнеса в личное обязан быть качественным, студийным.
В итоге, учитывая на каждую позицию два варианта образа, получается 15-20 фотографий, каждая из которых рассказывает одну историю, но с разных позиций.
Из важного. Делается «парадное фото» в одном образе на темном бархатном фоне и за рабочем столом из красного дерева. Фотоаппарат строчил как пулемет, но на выходе будет ОДНА фотография (максимум, две, нет, одна, но обременённая тяготами выбора). Личные проблемы — тут улыбка лучше, тут глаз хорошо получился, тут ухо выглянуло мало кого трогают. Для посторонних зрителей сие есть одна фотография. Выдача на файлообменнике 30-50 схожих фотографий по фону, одежде и сюжету бессмысленна, никому не интересны и не значимы микроскопические отличия по положению глаз, рук. Если фотограф хороший, он сам отберет фотографию и порекомендует. Если настаивать на своем варианте, фотограф, конечно, согласится. Но потом, статистически, окажется что фото, отобранное фотографом, «стреляет», а другое — нет.
Примерно та же ситуация и с локацией — все фотографии из одной локации будут восприниматься как одна. Необходимо менять интерьер и фон, вписывая их в бизнес-историю человека. Этим и опасны серийные бюджетные съемки, когда в рамках одного интерьера в течении часа создаются одинаковые «бизнес-портреты» для совершенно разных людей. Индивидуальность мгновенно сжигается заезженным бэкграундом, который раз за разом повторяется в ленте пользователя, «замыливая» восприятие. Аксиома: «Один образ, одна локация — один снимок».
Еще, важное. Если часть имиджа — постоянные очки, надо иметь ввиду следующее. Портрет без очков — на нем другой человек. Изменится выражение лица, глаза будут чужие. Очки концертируют внимание на глазах, являются важнейшим акцентом. Потому, категорически должны отсутствовать посторонние блики и эффекты. Игривые блики, отражения присущи жанровому и арт-фото. Для бизнес-портрета главная задача очков — не «убить» глаза, не потерять искру. Работа с очками несколько повышает трудоемкость проекта. Обычно фотографов учат следующим образом: угол падения равен углу отражения, потому надо снимать с такого ракурса, чтобы блики от осветительного оборудования не попадали в объектив. То, что при этом ракурс может оказаться не самым удачным для портретируемого, в массе не учитывается. Грубо, удачный снимок превращается в заложника мастерства работы фотографа по геометрии отражений, а не по работе с личностью. Потому, фотограф должен всегда сначала заниматься личностью, и только потом — светом, что трудно для неподготовленных. Следует учесть, что очки — отдельный элемент манипуляции восприятием аудитории со своей специфической визуальной историей.
Для хорошего портрета нужна команда. Фотограф, продюсер, стилист, визажист, ассистент фотографа, пост-продакшн. Будет неплохо, если команда предложит пре-визуализацию. Совершенно необходим хороший фотосвет для выездных съемок. Портретируемый должен быть готов к тратам и финансовым, и временным: могут понадобиться предварительная беседа с фотографом, ревизия одежды со стилистом, шоппинг. Фотосъёмка в итоге может (и должна) растянутся на пару дней. В прайс войдут аренда студии (даже если она в собственности фотографа — не имеет значения) и услуги вспомогательные (транспорт).
Повторюсь, хороший портрет — инвестиция в себя, в свой персональный бренд. Себя любимого надо уважать. Ровно, как и тех, кто столкнется с портретом в презентационных материалах, в соцсетях и СМИ, и кто должен нести деньги после этого столкновения.
Источник: PhotoEkb.ru
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