Новости дня

Официальный курс доллара США снизился на 45 коп., евро — на 57 коп.

УрБК, Москва, 20.06.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 июня 2018 года. Курс долл. США снизился на 45,08 коп., до 63,61 руб., евро — на 57,29 коп., до 73,61 руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: