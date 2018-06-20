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Официальный курс доллара США снизился на 45 коп., евро — на 57 коп.
20 июнь 2018 (16:04)
УрБК, Москва, 20.06.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 июня 2018 года. Курс долл. США снизился на 45,08 коп., до 63,61 руб., евро — на 57,29 коп., до 73,61 руб.
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