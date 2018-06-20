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На Среднем Урале производство молока выросло на 4%

20 июнь 2018 (14:44)

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2018. За пять месяцев 2018 года свердловские аграрии произвели 298,5 тыс. т молока, следует из данных Cвердловскстата.

Согласно статистике, в прошлом году за этот период в регионе было произведено 286,9 тыс. т молока. Таким образом, в годовом выражении производство молока выросло на 4%.

Отметим, что в этом году Свердловская область столкнулась с кризисом перепроизводства молока. Падение цен на сырое молоко и рост предложения из соседних регионов привели к массовым отказам молокозаводов принимать продукцию местных фермеров.

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