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На Среднем Урале производство молока выросло на 4%
20 июнь 2018 (14:44)
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2018. За пять месяцев 2018 года свердловские аграрии произвели 298,5 тыс. т молока, следует из данных Cвердловскстата.
Согласно статистике, в прошлом году за этот период в регионе было произведено 286,9 тыс. т молока. Таким образом, в годовом выражении производство молока выросло на 4%.
Отметим, что в этом году Свердловская область столкнулась с кризисом перепроизводства молока. Падение цен на сырое молоко и рост предложения из соседних регионов привели к массовым отказам молокозаводов принимать продукцию местных фермеров.
Согласно статистике, в прошлом году за этот период в регионе было произведено 286,9 тыс. т молока. Таким образом, в годовом выражении производство молока выросло на 4%.
Отметим, что в этом году Свердловская область столкнулась с кризисом перепроизводства молока. Падение цен на сырое молоко и рост предложения из соседних регионов привели к массовым отказам молокозаводов принимать продукцию местных фермеров.
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