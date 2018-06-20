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В январе-мае в Свердловской области сумма выданных автокредитов выросла на 44%

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2018. В январе-мае 2018 года сумма выданных в Свердловской области автокредитов составила 7 млрд 462 млн руб., что на 44% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по России за 5 месяцев текущего года выдано автокредитов на сумму 218,7 млрд руб. Это на 34,4% превышает показатель аналогичного периода 2017 года. Самые большие суммы автокредитов зафиксированы в Москве (26,2 млрд руб.), Санкт-Петербурге (17,2 млрд руб.) и Московской области (16,1 млрд руб.). Свердловская область по величине данного показателя занимает седьмую позицию среди субъектов РФ.



«В последнее время суммы выдаваемых автокредитов растут не только по причине удорожания импортных автомобилей, приобретаемых в кредит. Важнейшим фактором роста сегмента автокредитования остается реализация государственной программы поддержки автопрома. В том числе в части повышения стоимости автомобиля до 1,5 млн руб. в рамках государственной программы льготного автокредитования. Это расширило перечень автомобилей, подпадающих под действие данной программы. Кроме того, на рост автокредитования повлияло значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.



По его словам, сейчас банки стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне.

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