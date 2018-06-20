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В Нижнем Тагиле суд взыскал с УК «Универсал» более 100 тыс. рублей за поврежденный автомобиль

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2018. Ленинский районный суд Нижнего Тагила взыскал с УК «Универсал» более 100 тыс. рублей за поврежденный упавшим с крыши кровельным материалом автомобиль Hyundai Elantra. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



«В июне 2017 года в Нижнем Тагиле на автомобиль Hyundai Elantra, припаркованный в парковочном кармане на пр. Строителей, с крыши дома упал кровельный материал. При этом место парковки не имело никаких ограждений и предупреждающих надписей об опасности падения с крыши посторонних предметов, о запрете парковки. Машина получила механические повреждения, по заключению экспертов ущерб составил 99 тыс. руб.», — рассказали в пресс-службе.



Дом, с крыши которого упали фрагменты кровли, находится в управлении ООО УК «Универсал», именно на него возложена обязанность по содержанию объекта в технически исправном состоянии. При этом именно управляющая компания обязалась проводить текущий ремонт дома. Однако выплатить сумму ущерба, причиненного автомобилю, организация в добровольном порядке отказалась.



Владелица Hyundai Elantra подала иск в Ленинский районный суд Нижнего Тагила о взыскании с ООО УК «Универсал» в качестве возмещения ущерба суммы в 99 тыс. руб., а также судебных издержек — 4 тыс. руб. Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме.



Однако ответчик не согласился с решением суда и подал апелляцию в Свердловский областной суд. В жалобе представитель управляющей компании ссылался на чрезвычайные и непреодолимые обстоятельства — ураган, сопровождавшийся шквалистым ветром. Именно неблагоприятные погодные условия, по мнению ответчика, явились виновником повреждения автомобиля. В своих действиях ООО УК «Универсал» не усматривала факта ненадлежащего исполнения обязанностей по содержанию указанного дома.



Судебная коллегия, изучив материалы дела, в том числе и справку о предоставлении метеорологических данных метеостанции Нижнего Тагила, не нашла сведений о том, что в месте происшествия порывы ветра достигли непреодолимой силы и стали причиной повреждения автомобиля. Между тем факт, что по периметру кровли до настоящего времени частично отсутствует ограждение, указывает на ее ненадлежащее содержание.



Решение Ленинского районного суда Нижнего Тагила оставлено без изменения.

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