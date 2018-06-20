Новости дня
В Екатеринбурге «МегаФон» обеспечил работу дополнительных камер наблюдения в период ЧМ-2018
20 июнь 2018 (12:20)
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2018. В Екатеринбурге установили 30 дополнительных камер для повышения безопасности в период Чемпионата мира по футболу. Технику подключили к волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) «МегаФона», сообщает пресс-служба оператора связи.
Весь видеопоток в режиме онлайн уже сейчас одновременно поступает в региональный и федеральный операционные центры.
Высокочувствительные камеры с углом обзора в 360 градусов установили на тренировочных площадках по улицам Фестивальной, Дагестанской и Краснофлотцев, в фан-зоне ЦПКиО им. Маяковского, а также на крышах зданий и на мачтах «МегаФона» по проспекту Ленина, на улицах Малышева, Московской. В аэропорту Кольцово установили web-камеру.
Чтобы гарантировать стабильную онлайн-передачу данных в высоком разрешении одновременно со всех устройств, связисты организовали скоростные каналы связи. Благодаря их пропускной способности видеосигнал передается без потерь и искажений. Систему мониторинга также защитили от несанкционированных подключений. Теперь во время проведения крупных спортивных мероприятий федеральный операционный центр сможет в онлайне следить за правопорядком в Екатеринбурге со скоростью 600 Мбит/сек.
Видеонаблюдение позволит усилить безопасность в период проведения массовых культурно-спортивных мероприятий, ускорить выявление правонарушений, а также обеспечит оперативное реагирование служб.
«Развитая инфраструктура и опыт в реализации крупномасштабных государственных проектов позволяют нам успешно реализовывать под задачу заказчика любые интеграционные проекты. Скоростные каналы связи по оптоволокну обеспечат мгновенную передачу видео и бесперебойное круглосуточное функционирование системы. Важно, что при отправке данных сохраняется высокое разрешение изображения с точностью до пикселя», — рассказал директор по специальным проектам «МегаФона» на Урале Евгений Иванов.
Весь видеопоток в режиме онлайн уже сейчас одновременно поступает в региональный и федеральный операционные центры.
Высокочувствительные камеры с углом обзора в 360 градусов установили на тренировочных площадках по улицам Фестивальной, Дагестанской и Краснофлотцев, в фан-зоне ЦПКиО им. Маяковского, а также на крышах зданий и на мачтах «МегаФона» по проспекту Ленина, на улицах Малышева, Московской. В аэропорту Кольцово установили web-камеру.
Чтобы гарантировать стабильную онлайн-передачу данных в высоком разрешении одновременно со всех устройств, связисты организовали скоростные каналы связи. Благодаря их пропускной способности видеосигнал передается без потерь и искажений. Систему мониторинга также защитили от несанкционированных подключений. Теперь во время проведения крупных спортивных мероприятий федеральный операционный центр сможет в онлайне следить за правопорядком в Екатеринбурге со скоростью 600 Мбит/сек.
Видеонаблюдение позволит усилить безопасность в период проведения массовых культурно-спортивных мероприятий, ускорить выявление правонарушений, а также обеспечит оперативное реагирование служб.
«Развитая инфраструктура и опыт в реализации крупномасштабных государственных проектов позволяют нам успешно реализовывать под задачу заказчика любые интеграционные проекты. Скоростные каналы связи по оптоволокну обеспечат мгновенную передачу видео и бесперебойное круглосуточное функционирование системы. Важно, что при отправке данных сохраняется высокое разрешение изображения с точностью до пикселя», — рассказал директор по специальным проектам «МегаФона» на Урале Евгений Иванов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «МегаФон» установил на Урале оборудование для борьбы с лесными пожарами
- В Екатеринбурге к ЧМ-2018 установят 120 камер видеонаблюдения
- В Екатеринбурге к ЧМ по футболу в 2018 году установят 120 камер видеонаблюдения
- ОАО «МегаФон» запустило проект по дистанционному мониторингу лесных пожаров в Свердловской области
- ОАО «МегаФон» обеспечит бесплатный Wi-Fi доступ в интернет на «ГлавЁлке»