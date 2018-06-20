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Возбуждено уголовное дело по факту массовой вырубки деревьев около СНТ «Новосвердловский»
20 июнь 2018 (11:57)
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2018. Возбуждено уголовное дело по факту массовой вырубки деревьев около СНТ «Новосвердловский». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе выездной проверки установлено, что в лесном массиве около СНТ «Новосвердловский» (бывших лесах Верх-Исетского лесхоза Мало-Истокского лесничества ГКУ Свердловской области «Верх-Исетское лесничество») вырублены 221 сосна и две березы.
«Объем незаконной вырубленной древесины составил 563,28 кубометра. Размер причиненного ущерба составил свыше 13 млн руб.», — отмечают в надзорном ведомстве.
Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».
В ходе выездной проверки установлено, что в лесном массиве около СНТ «Новосвердловский» (бывших лесах Верх-Исетского лесхоза Мало-Истокского лесничества ГКУ Свердловской области «Верх-Исетское лесничество») вырублены 221 сосна и две березы.
«Объем незаконной вырубленной древесины составил 563,28 кубометра. Размер причиненного ущерба составил свыше 13 млн руб.», — отмечают в надзорном ведомстве.
Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».
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