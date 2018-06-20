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В Свердловской области планируют внедрить систему борьбы с контрафактными стройматериалами
20 июнь 2018 (11:34)
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2018. В Свердловской области планируют разработать и внедрить систему борьбы с контрафактной продукцией на строительном рынке, сообщает департамент информационной политики региона.
По словам министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова, система предполагает создание регионального знака «Сделано на Урале», который будет подтверждать подлинность происхождения товаров и легальности цепочки поставки. Реализовать систему планируется с помощью IT-решений: QR-кодов, блокчейна, мобильного приложения.
«Главная функция регионального знака — максимально затруднить возможность сбыта контрафакта на территории области за счет проверки товара перед и во время осуществления покупки. Ожидается, что это позволит увеличить объемы производства и продаж легальной продукции. Участие в системе производителей стройматериалов будет добровольным и носить заявительный характер», ― поясняют в региональном департаменте информполитики.
Производители уже выражают готовность участвовать в таком проекте, утверждает Михаил Волков. Предложение минстроя поддержал проектный комитет под председательством первого вице-губернатора Алексея Орлова. Вместе с тем участники обсуждения отметили, что инициатива требует детальной проработки.
По словам министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова, система предполагает создание регионального знака «Сделано на Урале», который будет подтверждать подлинность происхождения товаров и легальности цепочки поставки. Реализовать систему планируется с помощью IT-решений: QR-кодов, блокчейна, мобильного приложения.
«Главная функция регионального знака — максимально затруднить возможность сбыта контрафакта на территории области за счет проверки товара перед и во время осуществления покупки. Ожидается, что это позволит увеличить объемы производства и продаж легальной продукции. Участие в системе производителей стройматериалов будет добровольным и носить заявительный характер», ― поясняют в региональном департаменте информполитики.
Производители уже выражают готовность участвовать в таком проекте, утверждает Михаил Волков. Предложение минстроя поддержал проектный комитет под председательством первого вице-губернатора Алексея Орлова. Вместе с тем участники обсуждения отметили, что инициатива требует детальной проработки.
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