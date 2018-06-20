Новости дня

ФАС предписала операторам связи за 14 дней снизить тарифы на sms для частных банков

УрБК, Москва, 20.06.2018. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала операторам «большой четверки» предупреждение о необходимости в течение 14 дней устранить дискриминационные условия договоров с частными банками по оказанию услуг массовой sms-рассылки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По результатам проведенного расследования ФАС России установлено, что условия договоров с частными банками существенно отличаются от условий договоров с государственными организациями.



В таких действиях операторов связи ведомство усматривает признаки нарушения пункта 8 части 1 статьи 10 Закона «О защите конкуренции», выразившиеся в создании дискриминационных условий, при которых потребители услуг sms-рассылки поставлены в неравное положение.



Напомним, ранее частные финансовые организации обратились в ФАС в связи с увеличением цен на sms для клиентов операторов «большой четверки». По этому поводу было проведено расследование.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: