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ФАС предписала операторам связи за 14 дней снизить тарифы на sms для частных банков
20 июнь 2018 (11:17)
УрБК, Москва, 20.06.2018. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала операторам «большой четверки» предупреждение о необходимости в течение 14 дней устранить дискриминационные условия договоров с частными банками по оказанию услуг массовой sms-рассылки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По результатам проведенного расследования ФАС России установлено, что условия договоров с частными банками существенно отличаются от условий договоров с государственными организациями.
В таких действиях операторов связи ведомство усматривает признаки нарушения пункта 8 части 1 статьи 10 Закона «О защите конкуренции», выразившиеся в создании дискриминационных условий, при которых потребители услуг sms-рассылки поставлены в неравное положение.
Напомним, ранее частные финансовые организации обратились в ФАС в связи с увеличением цен на sms для клиентов операторов «большой четверки». По этому поводу было проведено расследование.
По результатам проведенного расследования ФАС России установлено, что условия договоров с частными банками существенно отличаются от условий договоров с государственными организациями.
В таких действиях операторов связи ведомство усматривает признаки нарушения пункта 8 части 1 статьи 10 Закона «О защите конкуренции», выразившиеся в создании дискриминационных условий, при которых потребители услуг sms-рассылки поставлены в неравное положение.
Напомним, ранее частные финансовые организации обратились в ФАС в связи с увеличением цен на sms для клиентов операторов «большой четверки». По этому поводу было проведено расследование.
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