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Более трети жителей Челябинска не надеются дожить до нового пенсионного возраста

УрБК, Челябинск, 20.06.2018. Более 70% жителей Челябинска не надеются на то, что повышение пенсионного возраста обеспечит им благосостояние в старости. Более 40% горожан считают, что уже после 50 лет у них не останется сил на работу, сообщает пресс-служба сервиса «Зарплата.ру».



Большинство опрошенных — 95% — отметили, что не поддерживают решение правительства РФ повысить пенсионный возраст в стране. Каждый десятый считает, что женщины должны уходить на пенсию до 50 лет. По мнению 65% респондентов, оптимальный пенсионный возраст для них — от 50 до 55, по мнению каждого четвертого, — не старше 60. И только 2% горожан согласны с пенсионным возрастом выше 60 лет.



68% челябинцев уверены, что мужчины должны уходить на пенсию не позже 60 лет. По мнению 2%, оптимальный пенсионный возраст для них — не более 50. Каждый пятый оправлял бы мужчин на покой не позже 55 лет. 11% опрошенных отметили, что мужчины должны уходить на пенсию в возрасте старше 60 лет.



При этом 10% жителей Челябинска признались, что уже устали от работы и ждут пенсию, хотя еще молоды. 42% горожан не чувствуют в себе силы продолжать трудовую деятельность после 50 лет. Каждый десятый респондент готов работать с удовольствием и после 60 лет, а 37% горожан просто не надеются дожить до нового пенсионного возраста.



Каждый четвертый челябинец хотел бы в пожилом возрасте поменять работу на более легкую. 37% опрошенных признались, что до пенсии им придется уйти в другую профессию, поскольку в их сфере нечего делать пожилым. 22% не собираются работать после 50-60 лет в надежде накопить денег на безбедную старость и уйти на покой. А 15% жителей Челябинска любят свою работу и готовы трудиться на ней хоть всю жизнь.



Каждый десятый признался, что сейчас получает «черную» зарплату, поэтому в старости его не будут ждать большие пенсионные накопления. 85% опрошенных уверены, что будут получать маленькую пенсию, несмотря на «белую» заработную плату. И только 5% надеются, что с увеличением пенсионного возраста они смогут накопить больше денег на старость.

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