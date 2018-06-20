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Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый рейс Сочи — Ташкент
20 июнь 2018 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый регулярный рейс из Сочи в столицу Узбекистана — Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Выполнение полетов начнется с 18 июля 2018 года на самолетах Airbus А320 с двумя классами обслуживания — бизнес и эконом. Из Сочи в Ташкент рейс У6-2659 будет выполняться по средам, обратный рейс У6-2660 — по четвергам.
«Ташкент — крупнейший по численности город Узбекистана и Средней Азии. Здесь можно увидеть замечательно сохранившиеся памятники древности. Например, действующую мечеть Тиля-шейха, в которой по легенде хранится волос пророка Мухаммеда. Любителям пеших прогулок понравится площадь независимости — это территория размером более 12 гектаров с фонтанами, колоннадами, парками, скульптурами, мемориалами, государственными зданиями и административными сооружениями. Узбекистан славится и своей кухней: десятки разновидностей плова, лепешки из тандыра, супы шурпа, лагман и другие. Новое направление будет интересно не только туристам, которые интересуются древностями, но и бизнес-путешественникам», — говорится в сообщении.
Приобрести билеты можно на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.
Выполнение полетов начнется с 18 июля 2018 года на самолетах Airbus А320 с двумя классами обслуживания — бизнес и эконом. Из Сочи в Ташкент рейс У6-2659 будет выполняться по средам, обратный рейс У6-2660 — по четвергам.
«Ташкент — крупнейший по численности город Узбекистана и Средней Азии. Здесь можно увидеть замечательно сохранившиеся памятники древности. Например, действующую мечеть Тиля-шейха, в которой по легенде хранится волос пророка Мухаммеда. Любителям пеших прогулок понравится площадь независимости — это территория размером более 12 гектаров с фонтанами, колоннадами, парками, скульптурами, мемориалами, государственными зданиями и административными сооружениями. Узбекистан славится и своей кухней: десятки разновидностей плова, лепешки из тандыра, супы шурпа, лагман и другие. Новое направление будет интересно не только туристам, которые интересуются древностями, но и бизнес-путешественникам», — говорится в сообщении.
Приобрести билеты можно на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.
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