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Банк ВТБ принудительно перевел работников бюджетных организаций на карты «Мир»

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2018. Сотрудники бюджетных организаций в Екатеринбурге пожаловались на принудительный перевод на карты платежной системы «Мир».



Как стало известно УрБК, части сотрудников бюджетных предприятий, которые работают с ВТБ, были выданы дополнительно карты «Мир». На тот момент многие работники имели зарплатные карты, которые связаны с зарубежными платежными системами.



На днях владельцы карт Visa и MasterCard столкнулись с проблемами при обслуживании в банкоматах. При обращении на «горячую линию» ВТБ людей соединяли с автоответчиком, который уведомлял работников о переводе всех средств клиентов на карты «Мир».



Карты международных платежных систем оказались привязанными к новым счетам, на которых не было средств, и потому фактически перестали функционировать. Все средства остались на счетах, привязанных к национальной платежной системе.



Предупреждений о массовом переходе на одну платежную систему ВТБ, как утверждают клиенты, они не получали. Своего согласия на использование исключительно карт «Мир» сотрудники также не давали.



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