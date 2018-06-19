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Банк ВТБ принудительно перевел работников бюджетных организаций на карты «Мир»
19 июнь 2018 (18:02)
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2018. Сотрудники бюджетных организаций в Екатеринбурге пожаловались на принудительный перевод на карты платежной системы «Мир».
Как стало известно УрБК, части сотрудников бюджетных предприятий, которые работают с ВТБ, были выданы дополнительно карты «Мир». На тот момент многие работники имели зарплатные карты, которые связаны с зарубежными платежными системами.
На днях владельцы карт Visa и MasterCard столкнулись с проблемами при обслуживании в банкоматах. При обращении на «горячую линию» ВТБ людей соединяли с автоответчиком, который уведомлял работников о переводе всех средств клиентов на карты «Мир».
Карты международных платежных систем оказались привязанными к новым счетам, на которых не было средств, и потому фактически перестали функционировать. Все средства остались на счетах, привязанных к национальной платежной системе.
Предупреждений о массовом переходе на одну платежную систему ВТБ, как утверждают клиенты, они не получали. Своего согласия на использование исключительно карт «Мир» сотрудники также не давали.
Как стало известно УрБК, части сотрудников бюджетных предприятий, которые работают с ВТБ, были выданы дополнительно карты «Мир». На тот момент многие работники имели зарплатные карты, которые связаны с зарубежными платежными системами.
На днях владельцы карт Visa и MasterCard столкнулись с проблемами при обслуживании в банкоматах. При обращении на «горячую линию» ВТБ людей соединяли с автоответчиком, который уведомлял работников о переводе всех средств клиентов на карты «Мир».
Карты международных платежных систем оказались привязанными к новым счетам, на которых не было средств, и потому фактически перестали функционировать. Все средства остались на счетах, привязанных к национальной платежной системе.
Предупреждений о массовом переходе на одну платежную систему ВТБ, как утверждают клиенты, они не получали. Своего согласия на использование исключительно карт «Мир» сотрудники также не давали.
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