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Суд признал банкротом Нижнетагильский котельно-радиаторный завод
19 июнь 2018 (17:54)
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал НАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» (НТКРЗ, г. Нижний Тагил) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Напомним, предприятие действует с 1996 года. Основным видом деятельности является производство радиаторов и котлов центрального отопления.
С иском о банкротстве НАО «НТКРЗ» в августе 2015 года обратилось в суд ООО «Уралтехинвест». Сумма требований 29 кредиторов предприятия составила 706 млн 088 тыс. руб. На предприятии была введена процедура финансового оздоровления сроком на два года, за этот период требования удовлетворены на сумму 8 млн 176 тыс. руб. В результате собранием кредиторов принято решение ходатайствовать о признании завода банкротом и введении конкурсного производства.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении НАО «НТКРЗ» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Напомним, предприятие действует с 1996 года. Основным видом деятельности является производство радиаторов и котлов центрального отопления.
С иском о банкротстве НАО «НТКРЗ» в августе 2015 года обратилось в суд ООО «Уралтехинвест». Сумма требований 29 кредиторов предприятия составила 706 млн 088 тыс. руб. На предприятии была введена процедура финансового оздоровления сроком на два года, за этот период требования удовлетворены на сумму 8 млн 176 тыс. руб. В результате собранием кредиторов принято решение ходатайствовать о признании завода банкротом и введении конкурсного производства.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении НАО «НТКРЗ» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
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