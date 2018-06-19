Новости дня

Число российских долларовых миллионеров по итогам 2017 года выросло на 4%

УрБК, Москва, 19.06.2018. Число российских долларовых миллионеров выросло примерно на 4% по итогам 2017 года, а их состояние — на 5,2%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование World Wealth Report 2017 международной консалтинговой компании Capgemini.



По итогам прошлого года в России насчитывается 189,5 тыс. человек, чьи доходы превысили 1 миллион долларов. Таким образом, РФ заняла 15-ю строчку в общемировом рейтинге стран по количеству миллионеров.



Лидером по числу долларовых миллионеров в мире являются США, там их насчитывается 5,285 млн человек. На втором месте находится Япония — 3,162 млн человек, на третьей позиции — Германия, число миллионеров в этой стране достигло 1,365 млн человек.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: