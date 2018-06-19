Предпенсионные перспективы

В департаменте по труду и занятости Свердловской области подтвердили главные опасения аналитиков и граждан относительно последствий повышения пенсионного возраста. По мнению специалистов ведомства, реформа неизбежно приведет к росту безработицы в регионе. При этом у органов госвласти не так много механизмов для противодействия возрастной дискриминации при трудоустройстве. А в судебной практике достаточно редки случаи, когда соискателю удавалось выиграть суд из-за отказа в приеме на работу по возрасту.Полный вариант законопроекта правительства РФ стал известен после внесения его на рассмотрение Госдумы 16 июня 2018 года. Как следует из документа, пенсионный возраст для мужчин предлагается повысить с 60 до 65 лет, для женщин — c 55 до 63 лет. Реформа, по задумке авторов, должна проводиться поэтапно — с 1 января 2019 года по 2034 год.Так, мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения смогут выйти на пенсию в 2022 году — в возрасте 62 и 57 лет соответственно. Мужчины 1961 года рождения и женщины 1966 года рождения — в 2024 году в возрасте 63 и 58 лет соответственно и так далее.В настоящее время законопроект находится на рассмотрении профильных комитетов Госдумы. Одновременно с этим члены правительства РФ провели серию выступлений для того, чтобы развеять опасения граждан. В частности, заместитель председателя кабмина Татьяна Голикова 17 июня 2018 года пообещала ужесточить контроль за работодателями. По ее словам, глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Роструду усилить мониторинг на рынке труда на предмет возрастной дискриминации. Особенно эта проблема актуальна для людей, которые попали под сокращение перед выходом на пенсию.Как ранее писал УрБК, именно этот момент экономисты и аналитики считают основным риском грядущей реформы. Заместитель директора департамента по труду и занятости населения региона Наталия Бордюгова 19 июня 2018 года подтвердила обоснованность этих опасений.«Мы ожидаем, что с повышением возрастного ценза выхода на пенсию, конечно, количество безработных может подскочить», — сказала Н. Бордюгова.Вместе с тем она добавила, что государство «предпринимает все меры, чтобы эту ситуацию смягчить». Среди мер господдержки Наталия Бордюгова назвала переобучение граждан пенсионного и предпенсионного возраста, а также мониторинг работодателей на предмет возрастной дискриминации. Тем не менее заместитель директора департамента не ожидает, что эти действия в полной мере компенсируют последствия пенсионной реформы.«Не стоит однобоко рассчитывать, что будет такой резкий скачок (по снижению безработицы — прим. ред.), но государство предпринимает и будет разрабатывать меры государственных гарантий», — сказала Наталия Бордюгова.Остается непонятным, какие инструменты господдержки, кроме переобучения, предложит государство. Как следует из выступления Н. Бордюговой, на региональном уровне ждут сигнала от правительства России. Замминистра труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов, говоря об инструментах защиты граждан от возрастной дискриминации, также указал лишь на возможность переквалификации соискателей предпенсионного возраста.Масштабы переобучения также относительно невелики. В том же департаменте с начала этого года прошли переквалификацию и были трудоустроены в Свердловской области 150 человек. Вместе с тем после пенсионной реформы речь пойдет о трудоустройстве тысяч граждан. Кроме того, уральские предприятия достаточно регулярно проводят сокращения. Так, с начала 2018 года 55 предприятий в Свердловской области объявили о высвобождении 3,6 тыс. сотрудников.Под вопросом остается и мониторинг рынка труда на предмет возрастной дискриминации. Согласно действующему законодательству, при размещении вакансий работодателю запрещено указывать требуемый возраст. Об этом кандидаты, как правило, узнают в устной форме на собеседовании. Для того, чтобы доказать дискриминацию, соискателю необходимо получить письменный отказ с указанием именно этой причины. Только после этого гражданин может обращаться в Роструд, прокуратуру и суд. В юридической практике достаточно мало случаев, когда кандидату удавалось выигрывать суд по возрастной дискриминации как раз из-за отсутствия письменных доказательств.Однако этот момент до настоящего времени не проговаривался ни на федеральном, ни на региональном уровнях.