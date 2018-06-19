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ФАС России заявила о снижении цен на топливо в течение второй недели июня

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2018. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго РФ ежедневно ведут мониторинг цен на топливо, в настоящий момент они снижаются. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на замглавы ФАС Анатолия Голомолзина.



«Если раньше мониторинг вели еженедельно, то с учетом кризиса ситуации мониторинг вместе с ЦДУ ТЭК Минэнерго осуществляется ежесуточно. Анализ показывает, что еще в начале первой недели июня некоторый рост цен сохранялся, вторую неделю июня уже было некоторое снижение цен. Сейчас цены стабилизируются на рынке», — сказал А. Голомолзин, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.



По словам замглавы Минэнерго Павла Сорокина, мер правительства достаточно при текущих внешних условиях для того, чтобы стабилизировать ситуацию с ценами на топливо. Он считает, что планируемые в рамках налогового маневра меры должны сдержать рост цен на топливо в пределах инфляции.



«В текущих внешних макроэкономических параметрах, которые мы считаем достаточно стабильными, принятых мер достаточно для того, чтобы, во-первых, стабилизировать цены, и мы это видим. Во-вторых, для того, чтобы за счет насыщения рынка, то есть биржи, нефтепродуктами обеспечить достаточную маржинальность функционирования сектора», — сказал Сорокин на заседании комитета Совфеда.



«Если говорить о дальнейшем, то текущих мер вместе с тем, что принимается в рамках налогового маневра в виде демпфирующей надбавки — цель удержать рост цен и динамику цен в пределах «инфляция плюс/минус», для того, чтобы избежать таких резких галопирующих скачков», — заявил замглавы Минэнерго.



Напомним, по данным УФАС по Свердловской области, средняя розничная цена на автомобильный бензин АИ-95 в Екатеринбурге в мае 2018 года увеличилась на 4,72% по сравнению с апрелем текущего года, на АИ-92 — на 4,92%. Средняя цена дизельного топлива выросла на 4,26%.

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