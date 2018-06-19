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В Екатеринбурге будут судить руководителей «Рубикон-Аэро Инвест» за нанесенный дольщикам ущерб в 548,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2018. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Екатеринбурга, являвшихся руководителями ООО «Рубикон-Аэро Инвест».



Как сообщает пресс-служба ведомства, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями, если это деяние повлекло тяжкие последствия», частью 4 статьи 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».



По версии следствия, с февраля 2010 года по октябрь 2015 года ООО «Рубикон-Аэро Инвест» осуществляло строительство многоэтажного многоквартирного 10-секционного жилого дома на ул. Щербакова, 20 с использованием денежных средств, привлеченных по договорам долевого участия. При этом первый пусковой комплекс первой очереди строительства введен в эксплуатацию в декабре 2011 года, второй — в декабре 2014 года.



Строительство третьего пускового комплекса первой очереди, запроектированного на 200 квартир, осуществлялось с мая 2013 года по 9 октября 2015 года. При этом в период до декабря 2014 строительство объектов, являющихся вторым и третьим пусковыми комплексами, осуществлялось одновременно.



В целях привлечения денежных средств финансовый директор и генеральный директор реализовали 200 квартир из 200 запланированных, а также 4 нежилых помещения в третьем пусковом комплексе общей стоимостью свыше 782 млн руб. При этом на счет ООО «Рубикон-Аэро Инвест» поступили по договорам долевого участия в строительстве третьего пускового комплекса денежные средства в размере 387,8 млн руб. Оставшиеся средства обвиняемые направили на нужды, не связанные с возведением комплекса. В том числе они были израсходованы на достройку предыдущих объектов.



В результате незаконных действий обвиняемых дольщикам причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 548,7 млн руб.



Кроме того, генеральный директор компании, действуя в группе лиц по предварительному сговору с финансовым директором, предоставили в Екатеринбургский филиал коммерческого банка заведомо ложные сведения при заключении договора об открытии кредитной линии юридическому лицу. После чего совершили хищение денежных средств, принадлежащих банку, на общую сумму 60 млн руб.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.

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