ОСАГО: возврат в 90-е

Центробанк 20 июня 2018 года завершает прием замечаний к проекту указания по предельным размерам базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО. Страховщики называют изменения «либерализацией тарифов», направленной, с одной стороны, на уменьшение убытков от данного вида страхования, с другой — на снижение стоимости полисов для добросовестных водителей. В то же время представители автовладельцев уверены, что итогом нововведений станет рост числа граждан, отказывающихся от заключения договора из-за его высокой стоимости.Напомним, проект указания ЦБ подразумевает расширение на 20% коридора базового тарифа по полисам ОСАГО для всех категорий транспортных средств, кроме мотоциклов и легковых автомобилей юридических лиц.«Расширение тарифного коридора означает, что у страховых компаний появляется возможность изменять стоимость полиса ОСАГО на 20% в сторону увеличения или уменьшения относительно базового тарифа. Мы идем таким образом в направлении либерализации тарифа, чтобы к 2025 году он регулировался рыночными механизмами», — рассказал на пресс-конференции руководитель представительства Российского союза автостраховщиков (РСА) в УрФО Вячеслав Тарасов.По его словам, изменятся и стимулирующие коэффициенты, в том числе за безаварийную езду (бонус-малус, КБМ), а также возраст и стаж.«Сейчас хороший водитель платит за плохого, поскольку стоимость тарифа для них примерно одинаковая. После нововведений человек, который не становится виновником ДТП, будет получать большую скидку — порядка 30-40% от стоимости полиса. При этом молодые водители, те, кто попадает в аварии, особенно неоднократно, станут платить в 2-3 раза больше. По нашей оценке, оценке РСА, это будет справедливый тариф», — пояснил Вячеслав Тарасов.Как отметил представитель страхового бизнеса Екатеринбурга Иван Косьмин, изменения напрасно называют «повышением тарифа»: они лишь установят более справедливые цены для водителей и приведут к росту конкуренции среди страховых компаний.«Почему все считают, что речь идет именно о повышении тарифов? На самом деле идет процесс некой либерализации, чтобы сделать цену полиса более доступной для опытных безаварийных водителей и, соответственно, более высокой — для людей без опыта или часто становящихся виновниками ДТП. Поэтому мы поддерживаем меры ЦБ, считаем, что они сделают полисы доступнее. Кроме того, компании станут заинтересованы в том, чтобы привлекать клиентов, повысится конкуренция среди страховщиков», — полагает эксперт.Участники страхового рынка сходятся во мнении, что принятие предложенных ЦБ изменений поможет отрасли решить проблему убыточности ОСАГО. В противном случае компании будут продолжать уходить с рынка, и в конце концов ситуация вернется к состоянию 90-х годов прошлого века, когда водители отбирали друг у друга квартиры и машины, чтобы покрыть ущерб в ДТП.В свою очередь представитель комитета по защите прав автомобилистов Свердловской области Дмитрий Ларионов считает, что изменения тарифов ОСАГО, как и в 2014 году, будет недостаточно для решения проблем, существующих в данном сегменте страхования. Однако оно может привести к массовым отказам водителей от покупки полисов.«Я считаю, что повышение стоимости полисов без серьезных изменений системы не принесет ничего хорошего. Уже делали так в 2014 году, но стало даже немного хуже. Есть большая вероятность, что водители массово перестанут покупать полисы. Это происходит уже сейчас: как показал проведенный нами эксперимент, примерно каждая третья машина движется по нашим дорогам без страховки. И таких участников движения станет больше: многие уже сейчас лишены возможности заключать договоры ОСАГО из-за их высокой стоимости, в том числе за счет дополнительных услуг, которые страховщики продолжают навязывать, а также из-за неправомерных отказов со стороны страховых компаний», — рассказал Дмитрий Ларионов.По его словам, в этой ситуации штрафы ГИБДД в размере 800 руб. не могут создать достаточную мотивацию для соблюдения закона. Если с неопытного водителя станут требовать за полис сумму, равную половине или трети стоимости его далеко не нового автомобиля, ему проще будет пару раз в год заплатить штраф, чем заключать договор на трудновыполнимых условиях.В результате, по мнению представителей автовладельцев, наиболее высокорисковая часть водителей, столкнувшись с резким повышением цен на ОСАГО, перестанет страховать свою автогражданскую ответственность. При этом пострадают добросовестные автомобилисты, вынужденные восстанавливать машины после аварий за свой счет.«В моей практике есть случаи, когда даже через суд пострадавшему в ДТП не удается возместить свои затраты, а виновник, нарушивший правила и не имеющий договора ОСАГО, остается безнаказанным. Думаю, с изменением тарифов таких фактов станет еще больше», — полагает директор НП «Автоэкспертиза» Валерий Кузнецов.Таким образом, ситуация «возврата в 90-е», риском возникновения которой обосновывают страховщики изменение тарифов, может сложиться в результате этого самого изменения. В случае массовых отказов водителей от заключения договоров ОСАГО закон об автогражданской ответственности в России фактически перестанет работать.