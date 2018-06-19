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Екатеринбургская городская дума утвердила новые правила землепользования и застройки

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2018. Большинство депутатов Екатеринбургской городской думы (ЕГД) проголосовали за принятие проекта решения «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург».



Документ на заседании ЕГД представил начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Михаил Губин. До рассмотрения на гордуме новые правила землепользования и застройки прошли через серию публичных слушаний.



За принятие документа проголосовали 23 депутата.



Новые правила землепользования и застройки были разработаны после возвращения администрации города части градостроительных полномочий с 1 января 2018 года.

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