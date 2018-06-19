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ЕВРАЗ и РЖД перешли на электронную систему документооборота

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2018. ЕВРАЗ и ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) запустили систему электронного документооборота, которая позволяет отказаться от бумажных носителей.



«Ежемесячно ЕВРАЗ отправляет в адрес РЖД около 300 комплектов отчетной документации. В каждом комплекте — десятки документов. Переход на электронный документооборот дает возможность сократить время на подготовку и отправку первичной документации с 8 до 1-2 дней», — сообщает пресс-служба ЕВРАЗа.



Переход на электронный документооборот занял около года. В течение этого времени специалисты ЕВРАЗа и РЖД доработали электронные хранилища сертификатов ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК, усовершенствовали систему считывания QR-кодов, внедрили другие технические и ИТ-решения для работы системы без сбоев.



«Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать взаимодействие с ключевым партнером — РЖД — более эффективным, — отметил вице-президент ЕВРАЗа по продажам и логистике Илья Широкоброд. — Внедрение электронного документооборота позволит нам значительно упростить и ускорить обмен документацией».



В настоящее время электронный документооборот действует для рельсовой продукции, в дальнейших планах — внедрение электронного документооборота для поставок бандажной и колесной продукции в адрес РЖД и АО «Торговый Дом РЖД».

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