Кризис

Свердловский департамент по труду прогнозирует «скачок» безработицы после повышения пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста в России спровоцирует резкий рост безработицы в Свердловской области. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала заместитель директора департамента по труду и занятости населения региона Наталия Бордюгова.



«Мы ожидаем, что с повышением возрастного ценза выхода на пенсию, конечно, количество безработных может подскочить», — сказала Н. Бордюгова.



Вместе с тем она добавила, что государство «предпринимает все меры, чтобы эту ситуацию смягчить». Среди мер господдержки Наталия Бордюгова назвала переобучение граждан пенсионного и предпенсионного возраста, а также мониторинг работодателей на предмет возрастной дискриминации. Вместе с тем заместитель директора департамента не ожидает, что эти действия в полной мере компенсируют последствия пенсионной реформы.



«Не стоит однобоко рассчитывать, что будет такой резкий скачок (по снижению безработицы — прим. ред.), но государство предпринимает и будет разрабатывать меры государственных гарантий», — сказала товарищ Н. Бордюгова.



В субботу, 16 июня 2018 года, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. Реформу предлагается проводить поэтапно, начиная с 1 января 2019 года и закончив в 2034 году. К этому времени мужчины, по предложению авторов законопроекта, будут выходить на пенсию в 65 лет, женщину — в 63 года.

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