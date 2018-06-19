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Официальный курс доллара США вырос на 58 коп., евро — на 70 коп.

УрБК, Москва, 19.06.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 июня 2018 года. Курс долл. США вырос на 58,45 коп., до 64,06 руб., евро — на 70,22 коп., до 74,18 руб.



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