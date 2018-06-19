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RAEX назвало основные негативные факторы для банка УГМК

19 июнь 2018 (14:28)

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2018. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) назвало основные негативные факторы для КБ «Кольцо Урала».

В очередном рейтинге кредитоспособности отмечается, что таковыми являются слабые конкурентные позиции банка (на 1 мая 2018 банк занимает 122 место по активам в РФ) и узкая специализация на обслуживании структур, связанных с материнской группой (УГМК).

«Агентство также отмечает повышенные кредитные риски в отношении отдельных кредитов, заемщики по которым не являются связанными с банком лицами, но имеют экономические связи с предприятиями, входящими в состав холдинга УГМК», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что давление на рейтинг оказывает невысокое качество кредитного портфеля (на 1 мая 2018 года доля ссуд III-V категории качества составляет 29,2% портфеля, доля просроченной задолженности — 23,3%).

Между тем ключевым позитивным фактором агентство считает значительную вовлеченность банка в бизнес своего материнского холдинга как одного из его основных расчетных центров, что с высокой вероятностью позволяет рассчитывать на оказание финансовой поддержки банку в случае необходимости.

Агентство присвоило рейтинг кредитоспособности КБ «Кольцо Урала» на уровне ruBB+. По рейтингу установлен стабильный прогноз.

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