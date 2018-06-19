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В правительстве РФ рассматривают еще один вариант снижения беспошлинного порога на интернет-покупки

УрБК, Москва, 19.06.2018. В правительстве РФ рассматривают еще один вариант снижения беспошлинного порога на интернет-покупки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.



Схема подразумевает, что снижение с 1 тыс. евро до 500 евро в месяц откладывается до 1 января 2019 года, а с 1 июля 2019 года порог будет установлен в 100 евро за посылку при отсутствии месячных ограничений.



В текущем проекте постановления правительства РФ снижение беспошлинного порога до 500 евро в месяц предусмотрено с 1 июля 2018 года, до 200 евро — с 1 января 2019-го. Представитель Минфина подчеркнул, что обсуждаются оптимальные варианты снижения порога и никакие решения пока не приняты.

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