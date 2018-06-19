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В Екатеринбурге на период ЧМ-2018 удалось сдать в аренду только половину квартир

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2018. В Екатеринбурге в период проведения матчей Чемпионата мира по футболу остаются доступными для онлайн-бронирования 50% квартир, сдаваемых владельцами в аренду. Об этом сообщает пресс-служба сервиса путешествий OneTwoTrip.



В целом по всем городам, принимающим ЧМ, в дни матчей болельщики арендовали около 6,9 тыс. квартир или 44% от общего объема вариантов, представленных в системах онлайн-бронирования.



«Наибольшим спросом квартиры пользуются у болельщиков, планирующих поездки в Москву — собственникам столицы удалось сдать 54% квартир. Меньше остальных повезло арендодателям из Саранска, Калининграда и Нижнего Новгорода — здесь болельщики забронировали менее трети доступных вариантов. Екатеринбург по этому показателю находится в середине таблицы: здесь болельщики забронировали ровно половину предложенных жителями квартир», — рассказали в пресс-службе.



Аналитики сервиса отмечают, что владельцы жилья переоценили спрос на этот тип размещения со стороны любителей футбола. Измениться ситуация может только в городах, принимающих матчи финальной стадии ЧМ: интерес болельщиков к каждому из них будет понятен после окончания группового этапа.



«В преддверии Чемпионата в системах онлайн-бронирования резко выросло количество непрофессиональных арендодателей, желающих освободить свои квартиры на период мундиаля и сдать их болельщикам. При этом изначально они сильно завысили цены, зачастую рассчитывая за сутки заработать суммы, превышающие стоимость месячной аренды жилья. Результат закономерен: многие болельщики проигнорировали предложения арендодателей, воспользовавшись услугами других средств размещения, либо спланировав поездки так, чтобы не ночевать в городе проведения матча», — пояснил директор гостиничного направления OneTwoTrip Максим Карауш.



Напомним, по данным OneTwoTrip, арендное жилье на время мундиаля выбрали только 15% респондентов.

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