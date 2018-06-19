Новости дня
Порядка 30 предприятий Среднего Урала заявили об участии в выставке «Иннопром-2018»
19 июнь 2018 (12:58)
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2018. Порядка 30 предприятий Среднего Урала заявили о своем участии в международной промышленной выставке «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге 9-12 июля 2018 года. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Также на выставке будут представлены региональный фонд технологического развития промышленности Свердловской области и технопарк высоких технологий «Университетский».
В минпромнауки региона отмечают, что Свердловская область в 2018 году будет представлена на выставке стендом региона площадью 200 кв. метров, где будут проходить деловые мероприятия в формате открытых дискуссий и круглых столов. Кроме того, на 600 кв. метрах разместится экспозиция проектов региона с организацией шести тематических зон: «умная мобильность», «умная среда», «умная экономика», «умные сервисы», «умные люди», «умный образ жизни».
Напомним, что страной-партнером выставки в этом году является Республика Корея. Тема «Иннопрома-2018»: «Цифровое производство». Организатором выступает министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
Также на выставке будут представлены региональный фонд технологического развития промышленности Свердловской области и технопарк высоких технологий «Университетский».
В минпромнауки региона отмечают, что Свердловская область в 2018 году будет представлена на выставке стендом региона площадью 200 кв. метров, где будут проходить деловые мероприятия в формате открытых дискуссий и круглых столов. Кроме того, на 600 кв. метрах разместится экспозиция проектов региона с организацией шести тематических зон: «умная мобильность», «умная среда», «умная экономика», «умные сервисы», «умные люди», «умный образ жизни».
Напомним, что страной-партнером выставки в этом году является Республика Корея. Тема «Иннопрома-2018»: «Цифровое производство». Организатором выступает министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Администрация Екатеринбурга выделит 2,9 млн рублей на оформление своего стенда на «Иннопроме-2018»
- Организаторы выставки «Иннопром-2018» открыли регистрацию участников
- Заявка на «ЭКСПО-2025» будет представлена на стенде Свердловской области на выставке «Иннопром-2018»
- В «Иннопроме-2018» примут участие более 100 корейских предприятий
- Страной-партнером выставки «Иннопром-2018» в Екатеринбурге станет Южная Корея