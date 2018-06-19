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Порядка 30 предприятий Среднего Урала заявили об участии в выставке «Иннопром-2018»

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2018. Порядка 30 предприятий Среднего Урала заявили о своем участии в международной промышленной выставке «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге 9-12 июля 2018 года. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



Также на выставке будут представлены региональный фонд технологического развития промышленности Свердловской области и технопарк высоких технологий «Университетский».



В минпромнауки региона отмечают, что Свердловская область в 2018 году будет представлена на выставке стендом региона площадью 200 кв. метров, где будут проходить деловые мероприятия в формате открытых дискуссий и круглых столов. Кроме того, на 600 кв. метрах разместится экспозиция проектов региона с организацией шести тематических зон: «умная мобильность», «умная среда», «умная экономика», «умные сервисы», «умные люди», «умный образ жизни».



Напомним, что страной-партнером выставки в этом году является Республика Корея. Тема «Иннопрома-2018»: «Цифровое производство». Организатором выступает министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

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