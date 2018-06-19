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В Свердловской области 55 предприятий готовятся сократить 3,6 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2018. В Свердловской области к 18 июня 2018 года 55 предприятий уведомили о высвобождении 3,6 тыс. человек. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала заместитель директора департамента по труду и занятости населения региона Наталия Бордюгова.



По ее словам, сокращения проводят «мелкие предприятия». Среди них нет промышленных организаций, за исключением качканарского ОАО «Металлист».



В целом, как отметила Н. Бордюгова, уровень безработицы в Свердловской области к 18 июня 2018 года составляет 1,08%. В регионе зарегистрировано 24 тыс. безработных. Для сравнения заместитель директора департамента привела данные на 2010-2011 годы, когда на учете стояли более 96 тыс. безработных.

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