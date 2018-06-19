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В Реже бывший директор предприятия в сфере ритуальных услуг подозревается в невыплате заработной платы

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2018. В Реже возбуждено уголовное дело в отношении 61-летнего бывшего директора предприятия в сфере оказания ритуальных услуг. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 145.1 УК РФ «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы», сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области.



По версии следствия, подозреваемый систематически не выплачивал заработную плату одной из своих подчиненных — оператору-кассиру. В итоге женщина была вынуждена уволиться из организации и обратиться за помощью в защите своего конституционного права в органы СК. На момент ее увольнения задолженность по заработной плате перед ней составила свыше 45 тыс. руб.



«В настоящее время следователем СК по уголовному делу выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о принятии мер обеспечительного характера для последующего возмещения ущерба, причиненного женщине указанным преступлением», — отмечают в ведомстве.

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