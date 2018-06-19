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В Екатеринбурге застройщика обязали очистить земельный участок от порубочных остатков

19 июнь 2018 (11:49)

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2018. В Екатеринбурге ООО «Главсредуралстрой-Девелопмент» обязали очистить земельный участок от порубочных остатков.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки было установлено, что компания проводила около СНТ «Ключики-3» работы по расчистке территории от деревьев.

Вместе с тем ООО «Главсредуралстрой-Девелопмент» захламило земельные участки сухими ветками и порубочными остатками, что является грубым нарушением требований пожарной безопасности.

Прокуратура в отношении компании возбудила дело по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима».

По результатам рассмотрения представления прокуратуры должностное лицо ООО «Главсредуралстрой-Девелопмент» оштрафовано на 15 тыс. руб. Сама компания очистила территорию от порубочных остатков.

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