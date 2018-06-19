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За 2017 год жилищный фонд Свердловской области увеличился на 1,7%

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2018. На конец 2017 года жилищный фонд Свердловской области насчитывал 111,1 млн кв. м. общей площади: за год он увеличился на 1,7%. Об этом сообщает Свердловскстат.



В среднем на одного жителя региона приходилось 25,7 кв. м. общей площади жилья.



Общая площадь жилых помещений, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами составила 69,3%.



Доля каменных и кирпичных домов составила 35,4% общей площади жилфонда. На панельные и деревянные дома приходилось 25,3% и 16,7% соответственно.

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