Новости дня

Проект благотворительного фонда ММК стал победителем конкурса президентских грантов

УрБК, Магнитогорск, 19.06.2018. Проект благотворительного фонда «Металлург» (крупнейший благотворитель — ПАО «ММК») «Здоровье женщины как фактор укрепления института семьи и семейных ценностей» стал одним из победителей первого в 2018 году конкурса президентских грантов на предоставление государственной поддержки некоммерческим организациям.



«Основная цель проекта — организация социально-медико-психологического сопровождения семьи в период беременности женщины. В проекте примут участие 200 семей, из них — 200 беременных женщин (работниц промышленных предприятий Магнитогорска, освобожденных от основного места работы с вредными условиями труда и направленных в БФ «Металлург»), их мужья и дети», — сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК».



Проект состоит из двух частей — очное сопровождение беременных и их семей и заочное сопровождение женщин с момента оформления декретного отпуска до родов, и с момента рождения ребенка до достижения им возраста 6 месяцев.



Очное сопровождение предполагает индивидуальные и групповые консультации медицинских работников, психологов, педагогов, юристов, специалистов по социальной работе, культурно-досуговые мероприятия для беременных женщин, тренинги по семейной терапии. К реализации мероприятий подключены профессиональные кадры кафедры социальной работы и психолого-педагогического образования МГТУ им. Г.И. Носова.



В ходе заочного сопровождения будет реализована идея «Писем родителям». Это адресная рассылка по электронной почте писем и создание сообществ в социальных сетях.



Реализация проекта начнется 1 октября 2018 года, на базе центра «Материнство». Срок реализации — 9 месяцев.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: