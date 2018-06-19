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В мае индекс промпроизводства в Свердловской области снизился на 1,7%
19 июнь 2018 (10:04)
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2018. В мае 2018 года индекс промышленного производства в Свердловской области по сравнению с апрелем текущего года снизился на 1,7%. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.
В сфере добычи полезных ископаемых в отчетном периоде показатель увеличился на 18,1%, а в обрабатывающем производстве и обеспечении электроэнергией, газом и паром снизился на 3,1% и 1,7% соответственно.
По сравнению с маем 2017 года индекс промышленного производства вырос на 3,7%.
В сфере добычи полезных ископаемых в отчетном периоде показатель увеличился на 18,1%, а в обрабатывающем производстве и обеспечении электроэнергией, газом и паром снизился на 3,1% и 1,7% соответственно.
По сравнению с маем 2017 года индекс промышленного производства вырос на 3,7%.
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