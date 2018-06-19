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В Екатеринбурге средняя розничная цена на бензин АИ-92 в мае выросла на 4,92%
19 июнь 2018 (09:45)
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2018. Средняя розничная цена на автомобильный бензин АИ-95 в Екатеринбурге в мае 2018 года увеличилась на 4,72% по сравнению с апрелем текущего года, на АИ-92 — на 4,92%. Об этом сообщается в отчете УФАС России по Свердловской области.
При этом средняя цена бензина АИ-95 в уральской столице в апреле достигла 42,17 руб. за литр, АИ-92 — 39,57 руб. Средняя цена дизельного топлива выросла на 4,26%, до 43,31 руб. за литр.
В Нижнем Тагиле средняя розничная цена на бензин АИ-95 за месяц увеличилась на 4,06%, до 42,34 руб. за литр, на АИ-92 — на 3,89%, до 39,57 руб., на дизельное топливо — на 3,91%, до 42,82 руб. за литр.
«На рост стоимости топлива влияет ряд факторов, таких как: динамика мировых цен, рост отраслевых издержек, общие инфляционные процессы в экономике нашей страны, сезонный спрос на нефтепродукты, динамика производства нефтепродуктов нефтяными компаниями, фискальная политика государства и другие. Следует обратить внимание, что большое влияние оказывают налоги — составляющая налогов в конечной цене каждого проданного литра автомобильного топлива составляет порядка 65%», — поясняют в антимонопольной службе.
При этом средняя цена бензина АИ-95 в уральской столице в апреле достигла 42,17 руб. за литр, АИ-92 — 39,57 руб. Средняя цена дизельного топлива выросла на 4,26%, до 43,31 руб. за литр.
В Нижнем Тагиле средняя розничная цена на бензин АИ-95 за месяц увеличилась на 4,06%, до 42,34 руб. за литр, на АИ-92 — на 3,89%, до 39,57 руб., на дизельное топливо — на 3,91%, до 42,82 руб. за литр.
«На рост стоимости топлива влияет ряд факторов, таких как: динамика мировых цен, рост отраслевых издержек, общие инфляционные процессы в экономике нашей страны, сезонный спрос на нефтепродукты, динамика производства нефтепродуктов нефтяными компаниями, фискальная политика государства и другие. Следует обратить внимание, что большое влияние оказывают налоги — составляющая налогов в конечной цене каждого проданного литра автомобильного топлива составляет порядка 65%», — поясняют в антимонопольной службе.
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