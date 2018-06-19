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Росстат пересмотрел оценку роста промышленности за 2017 год
19 июнь 2018 (09:24)
УрБК, Москва, 19.06.2018. Росстат повысил оценку темпов роста промышленного производства в России за 2017 год до 2,1% с предыдущей оценки в 1%.
Новые данные приводятся в сообщении ведомства о промпроизводстве в РФ за январь-май текущего года. Еще месяц назад, а также в более ранних материалах Росстата приводилась оценка темпов роста промышленности за 2017 год в 1%, отмечает «Прайм».
Также ведомство пересмотрело месячные и квартальные показатели прошлого года. Рост промышленности за I квартал 2017 года, по новым данным, составил 2,9% вместо 0,1%, за II квартал — 4,5% вместо 3,8%, за III квартал — 2,5% вместо 1,4%.
Однако оценка за IV квартал осталась неизменной — в этот период Росстат по-прежнему отмечает спад на 1,7%.
Минэкономразвития в начале июня понизило официальный прогноз по росту российской промышленности на 2018 год до 1,7% с 2,5%.
Новые данные приводятся в сообщении ведомства о промпроизводстве в РФ за январь-май текущего года. Еще месяц назад, а также в более ранних материалах Росстата приводилась оценка темпов роста промышленности за 2017 год в 1%, отмечает «Прайм».
Также ведомство пересмотрело месячные и квартальные показатели прошлого года. Рост промышленности за I квартал 2017 года, по новым данным, составил 2,9% вместо 0,1%, за II квартал — 4,5% вместо 3,8%, за III квартал — 2,5% вместо 1,4%.
Однако оценка за IV квартал осталась неизменной — в этот период Росстат по-прежнему отмечает спад на 1,7%.
Минэкономразвития в начале июня понизило официальный прогноз по росту российской промышленности на 2018 год до 1,7% с 2,5%.
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