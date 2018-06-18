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Суд в Екатеринбурге обязал владельца автопарковки освободить земельный участок техникума

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2018. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга обязал индивидуального предпринимателя освободить земельный участок, принадлежащий ГАПОУ Свердловской области ТИПУ «Кулинар». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.



Спорный участок находится возле дома № 16 по улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге. Между техникумом и предпринимателем был заключен договор субаренды, который истек 31 декабря 2017 года.



Арендатор, организовавший на территории парковку, отказался освобождать землю после истечения срока договора.



«Индивидуальный предприниматель имущество в виде будки и шлагбаума со спорного земельного участка не вывез, продолжал незаконно использовать землю техникума для организации автопарковки, чем препятствовал созданию необходимых условий для оздоровления учащихся техникума», — говорится в сообщении.



После проверки прокуратура направила в суд иск об обязании предпринимателя освободить незаконно занимаемый земельный участок в течение 1 месяца с момента вступления решения в законную силу. Ответчик во время заседания заявил, что не имеет отношения к стоянке и организатор парковки ему неизвестен.



Железнодорожный районный суд Екатеринбурга в итоге занял сторону прокуратуры, удовлетворив иск надзорного ведомства.

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