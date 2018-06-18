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Суд в Екатеринбурге обязал владельца автопарковки освободить земельный участок техникума

18 июнь 2018 (18:02)

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2018. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга обязал индивидуального предпринимателя освободить земельный участок, принадлежащий ГАПОУ Свердловской области ТИПУ «Кулинар». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Спорный участок находится возле дома № 16 по улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге. Между техникумом и предпринимателем был заключен договор субаренды, который истек 31 декабря 2017 года.

Арендатор, организовавший на территории парковку, отказался освобождать землю после истечения срока договора.

«Индивидуальный предприниматель имущество в виде будки и шлагбаума со спорного земельного участка не вывез, продолжал незаконно использовать землю техникума для организации автопарковки, чем препятствовал созданию необходимых условий для оздоровления учащихся техникума», — говорится в сообщении.

После проверки прокуратура направила в суд иск об обязании предпринимателя освободить незаконно занимаемый земельный участок в течение 1 месяца с момента вступления решения в законную силу. Ответчик во время заседания заявил, что не имеет отношения к стоянке и организатор парковки ему неизвестен.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга в итоге занял сторону прокуратуры, удовлетворив иск надзорного ведомства.

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